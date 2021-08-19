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19.08.2021 08:50
Рубрика: Общество

Выдерживают ли сибирские вузы конкуренцию со столичными

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 188(8539)
Руководство сибирских вузов всерьез обеспокоено оттоком наиболее талантливых абитуриентов, уезжающих поступать в университеты и институты Москвы и Санкт-Петербурга. С каждым годом число покинувших родной регион стобалльников и медалистов лишь растет: молодые люди готовы терпеть неудобства жизни на окраине столицы в не самых комфортных условиях съемных однушек ради московского диплома. Схожая ситуация наблюдается и в среде выпускников, которые, получив итоговый документ, ищут работу в центральных регионах страны.
Надо признать, что рынок труда в регионах далеко не всегда отвечает запросам студентов. Фото: Татьяна Кравченко Надо признать, что рынок труда в регионах далеко не всегда отвечает запросам студентов. Фото: Татьяна Кравченко
Надо признать, что рынок труда в регионах далеко не всегда отвечает запросам студентов. Фото: Татьяна Кравченко

Не находят места

Согласно недавнему исследованию агентства HeadHunter, ряд сибирских вузов входит в топ-20 рейтинга по успешности трудоустройства выпускников. И все же надо признать, что рынок труда в регионах далеко не всегда отвечает запросам студентов. Это одна из основных причин оттока наиболее активных выпускников.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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- По данным исследования, зарплатные ожидания выпускников нашего университета в среднем составляют 47 тысяч рублей в месяц - это выше среднестатистического дохода в регионе, - отмечает ректор Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Бочаров. - Но молодые люди уезжают не только из-за низкого уровня зарплат. Статистика показывает снижение количества предприятий и организаций. В 2017 году в Алтайском крае их было 56,3 тысячи, а в этом - 45,6 тысячи. То есть наблюдается сужение рынка труда, что провоцирует отток кадров.

Между тем дефицит рабочих мест на Алтае касается сразу нескольких направлений, по которым вуз готовит студентов: это и радиофизика, где обучаются будущие специалисты в области космического мониторинга, и информационная безопасность, и медицинская физика. "Это высококлассные специалисты, которые уже на уровне обучения понимают, где будут трудиться, - подчеркивает Сергей Бочаров. - Их сразу берут и, к сожалению, часто - за пределами региона".

Схожая ситуация наблюдается и в других сибирских регионах, однако трудовую миграцию эксперты все же называют приемлемой, и местные вузы охотно сотрудничают с предприятиями реального сектора экономики по всей стране, стабильно поставляя им квалифицированных специалистов.

Кадровая миграция

- Наших выпускников в России и республиках бывшего СССР - десятки тысяч, - отмечает ректор Сибирского государственного индустриального университета Алексей Юрьев. - Ученые с дипломом СибГИУ есть в США, Канаде, Франции, Германии. В то же время металлурги, специалисты горного дела, айтишники, строители-архитекторы, машиностроители, транспортники крайне востребованы в Кузбассе. Этим летом университет выпустил около тысячи дипломированных специалистов. Семьдесят-восемьдесят процентов наших студентов трудоустраиваются сразу после окончания вуза.

Этому способствует взаимодействие с индустриальными партнерами СибГИУ. Вуз сотрудничает с профильными предприятиями разных регионов в прикладных исследованиях и фундаментальных разработках. Уже в студенчестве ребята часто погружены в такие проекты, проходят стажировки на базе заводов. Около пятнадцати-двадцати процентов выпускников новокузнецкого университета действительно уезжают в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Фото: Сергей Куксин
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- Но хороший, на мой взгляд, тренд сформировался в направлении Дальнего Востока, где наш вуз "заякорился" в сотрудничестве с одной из крупных промышленных компаний, - подчеркивает Алексей Юрьев. - Ее руководство с большой охотой трудоустраивает у себя наших выпускников. И все же восемьдесят процентов ребят либо остаются в Кузбассе, либо едут в металлургические центры: Липецк, Магнитогорск, Череповец, Тулу, Нижний Тагил, Норильск - туда, где действуют крупные отраслевые предприятия.

Схожая практика сложилась в Томском политехническом университете (ТПУ), где сохранилась и активно развивается система помощи в трудоустройстве выпускникам. Как поясняет и. о. ректора вуза Дмирий Седнев, для некоторых специальностей предусмотрено даже распределение по предприятиям. В первую очередь это касается специалистов для атомной отрасли и энергетики. Лишь половина выпускников ТПУ 2021 года остались работать в Томской области. В другие регионы Сибирского федерального округа планируют уехать шестнадцать процентов, а еще семнадцать процентов молодых специалистов намерены трудоустроиться в Центральном и Северо-Западном округах страны.

- Эта трудовая миграция связана с тем, что ряд специальностей и направлений подготовки в ТПУ можно условно отнести к "экспортируемым", - поясняет Дмирий Седнев. - То есть они востребованы в большей степени в других регионах, в том числе в виду исторически сложившихся факторов. Также она связана с налаженными партнерскими отношениями вуза с предприятиями и организациями в разных регионах России. В центральную часть России чаще всего уезжают молодые специалисты по направлениям "Оптотехника", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника", "Ядерные физика и технологии", "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" и ряду других.

В столицу из-за парты

Руководители сибирских вузов сходятся во мнении, что основная проблема локальной утечки мозгов начинается на уровне не трудоустройства уже дипломированных специалистов, а оттока наиболее талантливых абитуриентов. Даже ведущим сибирским университетам приходится прилагать серьезные усилия, чтобы привлечь на учебу стобалльников, медалистов и победителей школьных олимпиад. По словам Сергея Бочарова, эта работа начинается на уровне школы в виде множества университетских мероприятий, оказания помощи в подготовке к ЕГЭ, профориентационной работе.

- То, что эти усилия приносят свои плоды видно по количеству зачисляемых победителей и призеров олимпиад, - уверен ректор АлтГУ. - С 2018 года наш вуз ежегодно зачисляет на свои программы обучения более двадцати победителей и призеров всероссийских олимпиад. И, кстати, входит в топ-5 лидеров СФО по этому показателю среди других ВУЗов. В 2021 году АлтГУ удалось удержать эту позицию вновь. Каждый из 23 зачисленных олимпиадников будет получать повышенные стипендии.

В последние годы все больше школьников выбирает среднее профессиональное образование после девятого и одиннадцатого классов. При этом около шестидесяти процентов выпускников колледжа АлтГУ продолжают обучение по программам высшего образования, а остальные уходят на рынок труда. В их числе - дизайнеры, которые еще во время учебы получают заказы и определенный доход. То же самое относится к выпускникам, обучавшимся прикладной информатике.

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Из Кузбасса также уезжает до половины наиболее успешных школьников, которые стремятся поступить в университеты в других регионах. По мнению ректора СибГИУ, на этом часто настаивают родители.

- Мы стремимся привлечь таких ребят в наш университет, - утверждает Алексей Юрьев. - В этом году совместно с индустриальными партнерами внедрили новый стимул: все первокурсники, поступившие на направление "Металлургия", в течение первого семестра будут получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Есть у нас и корпоративные стипендии. Подобных инициатив много. Благодаря им взаимодействие с наиболее отличившимися абитуриентами совершенствуется. Плюс ко всему индустриальные партнеры ежегодно дарят нам по поточной аудитории. В этом году совместно с одной из крупных металлургических компаний открыли новую мультимедийную аудиторию. Таких аудиторий в новокузнецком вузе уже семь. Это большие площадки, вместимостью до двухсот человек, оснащенные всей необходимой техникой. Вскоре вуз запускает пять цифровых центров для изучения новых технологий: где-то обучение будет ориентировано на экологическую повестку, в другом связано с транспортными программами, в третьем - цифровые технологии машиностроения и так далее.

Московский миф

Процесс обучения в региональных вузах становится все более комфортным, современным. По оснащенности они вполне могут конкурировать со столичными институтами. Мнение о том, что московские университеты дают выпускникам больше возможностей в сегодняшних реалиях, Дмитрий Седнев называет устоявшимся мифом.

- Хороший вуз в регионе предоставляет те же возможности: здесь хорошие преподаватели, так же приезжают ведущие зарубежные ученые, есть современные лаборатории, возможности для стажировок за рубежом. А работодателю в конечном итоге важны знания и навыки выпускников, а не надпись на дипломе, - подчеркивает глава ТПУ. - К тому же у нестоличных вузов есть еще два важных преимущества. Это стоимость проживания, питания, транспорта - она объективно ниже, чем в Москве. Также важный фактор - более доступные общежития.

Среди законодательных механизмов, которые помогают удержать молодежь в регионе, эксперты в первую очередь отмечают возможность приема на целевое обучение за счет бюджетных средств. В соответствии с прошлогодним постановлением федерального правительства, абитуриент берет на себя обязательства отработать в организации в течение трех лет, а организация обязуется трудоустроить выпускника на этот срок. При нарушении условий как студент, так и организация должны компенсировать государству стоимость обучения.

- Но, к сожалению, руководители предприятий пока осторожно подходят к заключению договоров, - отмечает Сергей Бочаров. - Они прямо говорят: во-первых, неизвестно, возникнет ли к моменту окончания вуза нужная вакансия для выпускника, а во-вторых, опасаются, что берут кота в мешке. Вчерашний школьник пока не зарекомендовал себя в профессии, и неизвестно, насколько хорошим специалистом он станет.

По мнению ректора АлтГУ, выходом из ситуации могло бы стать введение "цифрового портфолио" ученика еще в школе. Оно может описывать его успеваемость по различным предметам, внеурочную активность, хобби, участие в общественных мероприятиях и другие аспекты. Тогда при подаче документов и составлении договоров о целевом обучении вуз мог бы в обезличенной форме (чтобы не нарушать закон о сохранении персональных данных) ознакомить будущего работодателя с основными характеристиками претендента.

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