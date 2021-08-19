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Рубрика: Общество

Зачем Томский политех объединил ведущие технические вузы России

Томский политехнический университет (ТПУ) выступил инициатором создания консорциума "Новое инженерное образование России". Проект, объединяющий ведущие вузы страны, направлен на разработку и реализацию новой модели инженерного образования и распространение лучших практик в этой области в российских университетах.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

- Стремительный переход к новому технологическому укладу и сопровождающие его экспоненциальный рост объема знаний и все более быстрое внедрение инноваций приводят к тому, что существующие модели инженерного образования перестают соответствовать текущим требованиям. Они уже не в полной мере могут обеспечить требуемое сочетание фундаментального образования, критического исследовательского и системного мышления, умения работать с проблемами в технологической и социогуманитарной сферах, творческой инициативы, предпринимательских навыков и способностей к адаптации и самообучению, - говорит исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Одной из своих задач Томский политех видит формирование системы и среды для создания и верификации новых моделей инженерного образования и технологического предпринимательства.

"Мы видим инженера будущего как специалиста с фундаментальными знаниями базовых дисциплин, глубокими знаниями своей инженерной области и пониманием широкого спектра смежных технических сфер. При этом он способен видеть систему целиком и работать в команде, создавать ее и управлять ею. Наша амбиция - стать национальным центром развития инженерного образования, где будут апробироваться новые модели подготовки инженеров для дальнейшего тиражирования по стране", - поясняет и.о. ректора Томского политеха.

Создание консорциума, по словам Дмитрия Седнева, позволит объединить усилия ведущих российских университетов для повышения качества инженерного образования и подготовки инженерных кадров нового поколения, конкурентоспособных на мировых рынках.

Инициативу ТПУ поддержали Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ, Новосибирский государственный технический университет.

- Сотрудничество в рамках консорциума предполагает множество направлений. Среди них, например, совместное выполнение научно-исследовательских, образовательных, опытно-конструкторских и иных работ, обеспечение доступности и совместного использования ресурсной базы и инфраструктуры вузов-участников для реализации междисциплинарных проектов, образовательных программ и социальных инициатив, расширение академической мобильности научно-педагогических работников, - добавил Дмитрий Седнев.

Фото: Пресс-служба ТПУ
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

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