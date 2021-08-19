На Ставрополье три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

В Георгиевском районе Ставропольского края в четверг днем на трассе столкнулись легковой автомобиль и многотонный грузовик. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате аварии погибли три человека. После столкновения удара грузовик перевернулся.

- По предварительным данным, на федеральной автодороге "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды" водитель автомобиля "Volkswagen" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo". После столкновения, водитель грузовика потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание, - говорится в сообщении дорожной полиции региона.

От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира иномарки. По данным УГИБДД края, погибший водитель только за последние два года 35 раз привлекался к ответственности за разные нарушения правил дорожного движения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.