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19.08.2021 14:09
Рубрика: Власть

Путин назвал одну из главных проблем Северного Кавказа

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин заявил, что в Дагестан всегда приезжает с особым отношением, и обещал дать поручения правительству по вопросам дорожного строительства, инфраструктуры и мелиорации. Об этом его попросил врио главы республики на встрече в формате видеоконференции. Сергей Меликов также пригласил Владимира Путина на празднование 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Действительно, проблем много, сказал президент, и напомнил, что на инфраструктуру в рамках страны выделены значительные финансы - 650 млрд. "Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться", - заметил он, пообещав дать поручение кабмину.

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"В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы", - похвалил Путин. Растет промышленное производство и сельское хозяйство. "Но что особенно радует - это наличие инвестиций в основной капитал", - оценил президент. Он надеется, что благодаря этим инвестпроектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа - поменять к лучшему ситуацию на рынке труда.

"В Дагестане к вам особое отношение. Большое количество обращений в ваш адрес в ходе "Прямой линии" показывает, что решение своих проблем наши земляки связывают именно с вами и рассчитывают на вашу поддержку", - сказал Меликов и пригласил президента в республику в дни празднования 100-летия Гамзатова. "Ваше участие значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов - общепризнанный поэт великой России. А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии", - сказал он.

Поблагодарив за приглашение, президент заметил, что всегда ездит в Дагестан с особым чувством. "Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае", - отметил он.

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