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Рубрика: Происшествия

Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов

Текст: Михаил Фалалеев

От группы из четырех мошенников, которых задержали полицейские в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пострадали жители различных регионов России.

Фото: iStock
Мошенники обманывают ипотечников, маскируясь под сайты органов власти

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в течение полутора лет они вели криминальный бизнес с использованием высоких технологий. При помощи сообщников из одного из государств ближнего зарубежья мошенники создали не менее 25 интернет-магазинов, где предлагались мобильные телефоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных.

Мошенники организовали активную рекламную компанию, которая позволила продвинуть созданные ими сайты на первые позиции в выдачах поисковых систем и социальных сетях. За рубежом они арендовали кол-центр, сотрудники которого занимались оформлением заказов после звонков клиентов на телефоны интернет-магазинов.

Однако в отправленных наложенным платежом почтовых посылках заказчикам дорогостоящей электроники приходили бывшие в употреблении телефоны, зарядные устройства, куски мыла и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару. Из-за отсутствия в бандероли описи вложения оформить претензию на месте было невозможно.

Пока полицейские выявили 23 эпизода уголовных дел, к которым причастны эти мошенники. По оперативной информации, участниками группы под видом заказов были отправлены не менее 670 посылок на сумму более 6,5 млн рублей.

При обысках по местам проживания задержанных обнаружены документы, почтовые квитанции, банковские карты, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Сейчас устанавливают всех участников мошеннической схемы.

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