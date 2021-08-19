На стрелявшего по птицам петербуржца завели дело

Петербуржец, открывший стрельбу из пневматического ружья в центре города, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 августа в доме на 6-й Советской улице, 29. Местные жители сообщили в полицию, о том, что с пятого этажа кто-то стреляет по птицам. При этом окна, из которых велась стрельба, выходили на детскую площадку.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 58-летнего мужчину. Известно, что он нигде не работает, а стрелял он "из хулиганских побуждений".

Нарушитель спокойствия задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ).