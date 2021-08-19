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19.08.2021 15:29
Рубрика: Общество

Школы и детские сады Петербурга начнут учебный год в очном режиме

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Все 1977 образовательных учреждений Северной столицы полностью готовы к началу учебного года в очном режиме. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге в этом году школ и первоклассников станет больше

Как сообщает Смольный, все школы и детские сады города приняты контролирующими организациями и получили паспорта готовности. Все учреждения образования укомплектованы педагогическими кадрами.

Администрация города также сообщила о выполнении в школах и детсадах требований Роспотребнадзора. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. На входе в учебные заведения будут измерять температуру. Сохранится режим разобщения классов с посещением столовой по графику.

В петербургские школы 1 сентября придут 551 тысяча учеников - на 16,5 тысячи больше, чем год назад. Среди них будут 64 тысячи первоклассников, которым подарят комплект книг "Моя первая библиотека".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 1 сентября - День знаний

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