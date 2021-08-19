Школы и детские сады Петербурга начнут учебный год в очном режиме

Все 1977 образовательных учреждений Северной столицы полностью готовы к началу учебного года в очном режиме. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает Смольный, все школы и детские сады города приняты контролирующими организациями и получили паспорта готовности. Все учреждения образования укомплектованы педагогическими кадрами.

Администрация города также сообщила о выполнении в школах и детсадах требований Роспотребнадзора. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. На входе в учебные заведения будут измерять температуру. Сохранится режим разобщения классов с посещением столовой по графику.

В петербургские школы 1 сентября придут 551 тысяча учеников - на 16,5 тысячи больше, чем год назад. Среди них будут 64 тысячи первоклассников, которым подарят комплект книг "Моя первая библиотека".