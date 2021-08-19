В Калининграде замглавы УФССП осудили за езду на арестованном авто

В Калининграде осудили на два года условно заместителя главного судебного пристава области, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что в рамках исполнительного производства, возбужденного в 2010 году в отделе судебных приставов Балтийского района Калининграда, был наложен арест на автомобиль марки Lada Kalina. Машина находилась на автостоянке без права пользования.

По данным прокуратуры, заместитель руководителя регионального УФССП России организовал продажу этого автомобиля через территориальное управление Росимущества по заниженной стоимости своему знакомому.

В дальнейшем зам главного пристава и члены его семьи использовали авто в личных целях, хотя машина была зарегистрирована на другого человека при отсутствии необходимых регистрационных документов. Кроме того, установлено, что обвиняемый неоднократно превышал разрешенную скорость на дорогах более чем на 20 километров в час.

Дело было возбуждено по ст. 285 ч. 1 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также фигурант дела на два года лишен права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.