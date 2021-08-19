Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда

Молодой человек приехал из Москвы в Санкт-Петербург на крыше поезда, преодолев таким образом 634 километра.

Как он сам позже объяснил, хотел навестить друга, но денег не было, поэтому решил поехать "зайцем". Вместо товарища на Московском вокзале Северной столицы его встретили сотрудники транспортной полиции.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, зацепером оказался 22-летний житель Кирова, нигде не работающий. После того, как зацепера сняли с крыши поезда, с ним провели профилактическую беседу о недопустимости путешествовать таким экстремальным и опасным способом.

Сотрудниками линейной полиции составлен протокол об административном правонарушении.