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19.08.2021 09:00

Алексей Логвиненко: Памятники нужно сохранять комплексно

Текст: Елена Мелихова
Вопрос сохранения памятников монументального искусства в Ростове-на-Дону стал одним из основных на заседании коллегии администрации города.
Фото: Елена Мелихова/ РГ Фото: Елена Мелихова/ РГ
Фото: Елена Мелихова/ РГ

Отметим, что на территории города расположены 195 памятников монументального искусства, из которых 108 посвящены событиям Великой Отечественной войны, 486 мемориальных досок. Из бюджета города регулярно выделяются средства на текущий ремонт и содержание памятников.

Вместе с этим, как отчиталась начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская, остается насущной проблема принятия в муниципальную собственность бесхозяйных объектов монументального искусства, расположенных на территории города.

К слову, в Ростове к сохранению исторической памяти активно привлекают школьников. За каждым памятником закреплено конкретное образовательное учреждение. Они не просто ухаживают за ними, но и ведут исследовательскую работу.

- Как продвигается дело с установкой памятника на территории бывшего РАУ, где в годы Великой Отечественной войны погибли тысячи человек?

Решение по установке объекта принято, проект согласован. Поиском средств занимаются общественные организации. Это будет красивый памятник, который установят на улице Ленина уже до конца года к 70-летию РАУ. Уже есть не только его проект, но и залит фундамент, а сам бюст уже отливают в мастерской.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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- Как в целом рассматривается политика появления памятников в донской столице? Первична инициатива горожан или администрации управления культуры?

- Это комплексная работа. И инициатива администрации, и общественных организаций, и жителей. На рассмотрении у нас есть очень интересные заявки. Для создания любого монумента должен быть комплексный подход. Это и благоустроенная территория, и сам монумент, и световая подсветка. Бесхозных памятников быть не должно.

Как оказалось, в Кировском районе была проведена большая работа совместно с общественниками и депутатами по ремонту и восстановлению мемориальных досок. Но все же есть и неучтенные доски. А еще бывает так, что дом переходит в частную собственность и собственник эту доску убирает.

- Недавно работу по мониторингу мемориальных досок активизировали. Общественные организации составили реестр из 486 мемориальных досок. Провели их фотофиксацию. Утверждена рабочая группа. Практически все доски находятся на балансе регионгального отделения всероссийского общества охраны памятников. Если выявляют бесхозные, их переводят на баланс города, - подчеркнула Яна Пилявская.

Теперь планируется создание электронного реестра памятников и мемориальных досок Ростова. Куда впоследствии добавятся памятники девяти городов воинской славы юга России.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Отдельно был затронут вопрос капитального ремонта монумента "Преемственность поколений", возвышающегося на проспекте Стачки.

Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, памятник благодаря своему расположению на склоне, откуда открывается красивый вид на город, является местом притяжения горожан. Поэтому благоустраивать его нужно в комплексе. Это не только сам памятник, но и прилегающая территория вокруг него.

Для приведения памятника в порядок будет создана рабочая группа и разработана концепция его благоустройства с учетом прилегающей территории, а также пройдена экспертиза объекта культурного наследия.

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