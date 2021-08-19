На Кубани начали выплату компенсации пострадавшим от стихии

В Анапе вчера начали выдавать первые выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от мезоциклона "Зарема", обрушевшегося на Кубань.

В администрации Анапы уже определили размер выплат, которые должны получить владельцы домов, оказавшиеся подтопленными во время наводнения. 50 тысяч рублей жителям начислят при частичной и 100 тысяч рублей - при полной потере имущества первой необходимости. Также пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей материальной помощи. Все эти средства будут назначаться на каждого зарегистрированного человека. Но обязательными условиями являются постоянная регистрация по месту жительства в пострадавшем доме, а также проникновение воды внутрь здания.

- Списки людей, которым будет производиться выплата, постоянно обновляются, - сказал в разговоре с корреспондентом "РГ" вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк. - Однако компенсации не касаются бизнеса фермеров, владельцев гостиниц и других предпринимателей. Свое имущество они должны были застраховать. Речь идет о выплатах только частным лицам.

Пока же оценочные и мониторинговые группы от администраций городов замеряют уровень воды в домах, составляют списки пострадавшего имущества и фиксируют это все на фото и видео.

Тем временем города восстанавливаются от удара стихии. В регионе почти 500 частных домов и более тысячи дворов остаются затопленными, а несколько тысяч квартир - без электричества. За 17 и 18 августа сотрудники МЧС откачали воду из 269 зданий и 875 придомовых территорий.

50 тысяч рублей жителям начислят при частичной и 100 тысяч рублей - при полной потере имущества

Больше всего от удара стихии пострадали Темрюкский район и Анапа, менее всего непогода затронула Геленджик.