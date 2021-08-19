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18.08.2021 23:32
Рубрика: Общество

На Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах

Текст: Роман Мерзляков, Михаил Сухарев
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Не узнать спортивный зал в школе №11 в ставропольском селе Юца. Само здание учебного заведения было построено еще в 1959 году, и помещение для занятий физкультурой здесь ни разу капитально не ремонтировалось! Но теперь в зале поменялось практически все - вместо деревянного пола появилось специальное покрытие, обновлены раздевалки, полностью заменена проводка.

- Ремонт спортзала мы начали делать еще до наступления лета, чтобы успеть к 1 сентября, - рассказала "РГ" директор школы N 11 села Юца Эльвира Новикова. - Когда потеплело, дети занимались на уличной спортивной площадке. Сейчас уже все закончили, и осенью дети увидят обновленный спортзал.

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Вообще, благодаря национальному проекту "Образование" в этом году на Ставрополье откроются новые спортивные залы в 26 школах, 12 из них уже полностью готовы, все работы приняты. А всего за три года в регионе были отремонтированы спортзалы в 78 сельских школах.

Ремонт спортивного зала завершился и в средней школе села Абганерово Волгоградской области. За долгие годы в помещении для занятий физкультурой проводили лишь косметические работы. На этот его обновили основательно. Заменили пол: ранее были обычные доски, а теперь - специальный линолеум. Оштукатурили стены, покрасили потолок, поменяли систему отопления.

А еще в село привезли спортивное оборудование, какого тут никогда и не видели. Например, тренажеры для отработки нападающего удара в волейболе, универсальная волейбольная стойка, гимнастические скамьи, шведская стенка, турник с рукоходом. Их осталось лишь собрать и установить.

Обновленные спортзалы становятся точкой притяжения и школьников, и всех местных жителей

- Дети уже знают, что с первого сентября у них будет новый спортзал. И они очень этого ждут, - рассказала "РГ" начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Волгоградской области Анна Банько. - А мы теперь готовим документы на открытие спортивного клуба, который будет базироваться в школьном спортзале. Выбираем направление. Может быть, самбо. В этой школе очень инициативный учитель физкультуры, он специально ездил обучаться этому виду единоборств, чтобы тренировать ребят. А по вечерам в зале смогут заниматься и взрослые. Когда два года назад такое же обновление провели в школе соседнего села, то тренироваться сюда охотно приходили даже представители старшего поколения!

Фото: Игорь Филонов
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Кстати, совсем рядом со школой села Абганерово находится детский сад. Планируется, что заниматься в обновленном спортзале будут и детсадовцы.

Справка "РГ"

В рамках национального проекта "Образование" в 2019- 2020 годах спортивные залы были обновлены в 2391 школе малых городов и сел. К концу 2021 года помещения для проведения уроков физкультуры будут отремонтированы в 3000 учебных заведений.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область СКФО Ставропольский край Национальные проекты 2019-2024

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