При крушении истребителя МиГ-29 под Астраханью погиб пилот

Боевой реактивный истребитель МиГ-29 упал в Астраханской области. Самолет выполнял плановый учебный полет - имитировал противника для расчетов зенитных систем, но рухнул практически сразу после взлета. Летчик воздушного судна погиб.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, самолет упал на территории военного полигона Ашулук. В настоящее время нет информации, почему летчик не успел катапультироваться, известно только, что самолет потерпел крушение в безлюдном месте, пострадавших и разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Для установления причин катастрофы в Астраханскую область прибыла комиссия главного командования ВКС России, она уже начала работу.

Полигон Ашулук относится к 185-му центру боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил РФ, здесь проходят оперативно-тактические учения с боевой стрельбой частей и соединений авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск противовоздушной обороны. Как стало известно "РГ", местом дислокации упавшего истребителя был военный аэродром Приволжский, который первым среди частей ПВО России приступил к освоению МиГ-29 и полностью перевооружился на эти боевые машины еще в 1999 году. В настоящее время аэродром ждет обновления авиационной техники.

Самолет упал в безлюдном месте, поэтому пострадавших и разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта

Разработанный в начале 1980-х годов авиационным научно-промышленным комплексом (сейчас - Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") истребитель МиГ-29 относится к четвертому поколению боевых авиамашин. На вооружении в России и мире около 1700 таких самолетов.