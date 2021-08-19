В Абхазии нашли живым пропавшего накануне подростка из Казани

Сотрудники МЧС Абхазии нашли 15-летнего туриста из Казани, который пропал в республике 18 августа. Как сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, парень во время прогулки сорвался в каньон и сам не смог выбраться из горной местности.

- Житель Казани 2006 года рождения обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча. По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки, - отметили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Подростка уже доставили в больницу в Гагре, его жизни ничего не угрожает.

Искать парня начали вчера вечером, после того как он не вернулся с прогулки и перестал отвечать на звонки. В поисках принимали участие спасатели МЧС и кинолог с собакой.