В Анапе для оттока воды за ночь снесли торговые павильоны

В поселке Джемете, входящем в городской округ Анапы, ночью с 18 на 19 августа демонтировали торговые павильоны, которые мешали воде после ливней уйти в море. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, теперь отток воды не перегорожен, и она начала уходить.

- Вечером 18 августа на курорте приступили к демонтажу торговых павильонов, которые перекрывали отток воды с пострадавших во время стихии улиц. К утру 19 августа удалось очистить весь путь на 1-м проезде, специальная техника прорыла необходимый канал, по которому вода с подтопленных близлежащих территорий в районе Пионерского проспекта начала уходить в море, - говорится в сообщении администрации края.

Всю ночь торговые павильоны сносили пять бульдозеров и 40 рабочих. В работе приняли участие сотрудники ГУ МЧС региона, казаки и добровольцы. Их поблагодарил глава Анапы Василий Швец, который лично контролировал снос построек.

Тем временем, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить изменения в генеральные планы прибрежных городов. В них должны появиться специальные каналы, способные увести большие объемы воды при подтоплениях.

- В моем детстве были отводные каналы. А сегодня их нет. Их застроили. И мы дорого за это платим. В долгосрочной перспективе необходимо разработать строительство водоотводных каналов и отразить их в генпланах. В Темрюке уже ведется активная работа, там копают каналы. В Анапе тоже, - сказал Вениамин Кондратьев.

Протяженность такого канала в Анапе составит 560 метров, вода по нему должна будет уходить в озеро Чембурка.