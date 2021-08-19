В Крымском федеральном университете учебный год стартует 13 сентября

В Крымском федеральном университете новый учебный год начнется почти на две недели позже обычной даты, и у большинства студентов лекционные занятия будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-служба вуза.

- Теоретическое обучение студентов в КФУ стартует 13 сентября, - рассказала проректор вуза по учебной и методической деятельности Ирина Цвиринько. - Причем, неделя с 13 по 17 сентября для студентов всех курсов обучения будет загружена факультативами и военной подготовкой для юношей.

Если все лекции будут проходить онлайн, то практические и лабораторные занятия - в аудиториях. Исключение сделано лишь для студентов-первокурсников, которые будут приходить на лекции.

Ранее министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что 1 сентября, День знаний, пройдет в РК в традиционном формате. Но вопрос доступа родителей в учебные заведения еще не решен.