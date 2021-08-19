В Крыму ответили на слова Зеленского о полуострове

Новости

Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта" 14:32
В Красноярске суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову 14:32
В трех регионах выплатят компенсации пострадавшим от недостроев 14:28
В КБР предупредили о шквалистом ветре и ливнях до 21 августа 14:26
В Тюмени волонтеры не раз проверяли место, где нашли тело девочки 14:18
Синоптик спрогнозировал "мешок" полярного воздуха для Москвы 14:02
Газ в Европе дешевеет после сообщений о поставках по "Северному потоку-2" 14:00
Лавров предложил возобновить работу московского формата по Афганистану 13:57
На Ялтинский экономический форум приедут делегаты из 96 стран 13:56
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров 13:51
В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку 13:45
На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория на Урале увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 14:45
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на слова Зеленского о полуострове

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев в комментарии "РГ" заявил, что "Россия в крови у крымчан", и это "не может измениться". Так он ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в интервью рассказал, что крымчане якобы будут "рады принять украинскую власть". Зеленский также убежден, что жители Крыма и раньше "не считали себя русскими".

Зеленский предложил русским уехать из Донбасса

- Жители Севастополя и Крыма всегда считали себя частью России, - сказал Немцев. - Это не может измениться, это у нас в крови, у нас в сердце. Это впитывается с молоком матери.

Он подчеркнул, что в Крыму никакой власти, кроме российской, быть не может.

- Это комичные преставления человека, - считает Немцев. - Они сами не знают, кто ими руководит: кто-то из-за океана, какие-то кланы. Пусть наведут порядок у себя в стране, вместо того, чтобы лезть в дела независимого государства.

Спикер парламента также напомнил, что настоящую радость крымчане испытывали, когда полуостров вернулся в Россию и была восстановлена историческая справедливость.

- Это действительно была искренняя радость. И сейчас мы гордимся тем, что живем в сильной и независимой, в отличие от Украины, стране, - добавил он.

В регионах Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных