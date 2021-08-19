В Крыму ответили на слова Зеленского о полуострове

Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев в комментарии "РГ" заявил, что "Россия в крови у крымчан", и это "не может измениться". Так он ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в интервью рассказал, что крымчане якобы будут "рады принять украинскую власть". Зеленский также убежден, что жители Крыма и раньше "не считали себя русскими".

- Жители Севастополя и Крыма всегда считали себя частью России, - сказал Немцев. - Это не может измениться, это у нас в крови, у нас в сердце. Это впитывается с молоком матери.

Он подчеркнул, что в Крыму никакой власти, кроме российской, быть не может.

- Это комичные преставления человека, - считает Немцев. - Они сами не знают, кто ими руководит: кто-то из-за океана, какие-то кланы. Пусть наведут порядок у себя в стране, вместо того, чтобы лезть в дела независимого государства.

Спикер парламента также напомнил, что настоящую радость крымчане испытывали, когда полуостров вернулся в Россию и была восстановлена историческая справедливость.

- Это действительно была искренняя радость. И сейчас мы гордимся тем, что живем в сильной и независимой, в отличие от Украины, стране, - добавил он.