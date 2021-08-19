В Севастополе ввели ограничения по COVID-19 на 1 сентября

Новости

Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
Сибиряки поблагодарили Шойгу за переданную землю 17:58
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 17:58
В Подольске грабитель повредил семь банкоматов 17:46
Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным 17:42
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 17:36
В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 17:28
Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет 17:25
Задержан последний подозреваемый в ограблении дрезденского музея 17:25
В Совфеде рассказали, как избавить Зеленского от иллюзий по поводу Крыма 17:13
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 17:10
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым 16:58
Комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показала повышенный иммунный ответ 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 18:50
Рубрика: Власть

В Севастополе ввели ограничения по COVID-19 на 1 сентября

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В школах Севастополя праздничные линейки в День знаний пройдут в ограниченном формате, их смогут посетить только ученики первых и одиннадцатых классов. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В Крымском федеральном университете учебный год стартует 13 сентября

- Учебный год начнется с 1 сентября, как и в большинстве регионов страны, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Торжественные линейки состоятся только для первых и одиннадцатых классов с разведением по времени.

Губернатор сообщил, что линейки смогут посетить родители первоклашек и выпускников при условии жесткого соблюдения масочного режима даже на открытом воздухе.

- Было мнение, что родителей на эти мероприятия не надо приглашать, но я считаю, что первое сентября больше нужно родителям, чем детям - особенно родителям первоклашек.

До введения ограничений торжественные линейки 1 сентября в севастопольских школах проходили для первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов.

Развожаев напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые разрешены отдельными распоряжениями.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных