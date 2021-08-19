В Севастополе ввели ограничения по COVID-19 на 1 сентября

В школах Севастополя праздничные линейки в День знаний пройдут в ограниченном формате, их смогут посетить только ученики первых и одиннадцатых классов. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Учебный год начнется с 1 сентября, как и в большинстве регионов страны, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Торжественные линейки состоятся только для первых и одиннадцатых классов с разведением по времени.

Губернатор сообщил, что линейки смогут посетить родители первоклашек и выпускников при условии жесткого соблюдения масочного режима даже на открытом воздухе.

- Было мнение, что родителей на эти мероприятия не надо приглашать, но я считаю, что первое сентября больше нужно родителям, чем детям - особенно родителям первоклашек.

До введения ограничений торжественные линейки 1 сентября в севастопольских школах проходили для первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов.

Развожаев напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые разрешены отдельными распоряжениями.