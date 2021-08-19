В Симферополе из-за ливня задержан прилет девяти авиарейсов

После прошедшего в Симферополе ливня в аэропорту Симферополь задерживается прибытие девяти рейсов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, - уточнили в пресс-службе.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается посадка самолетов из Шереметьево и Домодедово (Москва), из Санкт-Петербурга, а также из Бегишево (Нижнекамск) и Якутии.

В Симферополе сегодня днем, как и предупреждали накануне синоптики, прошел залповый ливень с градом и шквалистым ветром. Несколько улиц подтоплены, и движение на них затруднено.