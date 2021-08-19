В Симферополе выпало 130 процентов месячной нормы осадков

В Симферополе за несколько часов при прохождении холодного атмосферного раздела выпало на треть больше месячной нормы осадков. Сильнейший ливень сопровождался некрупным градом и шквалистыми порывами ветра.

- В Симферополе за несколько часов выпало 57 миллиметров осадков, - рассказала "РГ" начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Это 130 процентов месячной нормы осадков. Другие метеостанции полуострова таких обильных осадков не зафиксировали.

Ливень привел к подтоплениям в низинных местах города - в частности, как всегда, оказалась под водой проезжая часть улицы Гагарина в районе Железнодорожного вокзала. Тихая речка Салгир наполнилась бурными потоками мутной воды. Также зафиксированы подтопления в поселке Грэсовский - на улице Яблочкова и в переулке Марсовый. Сотрудники МБУ сейчас откачивают воду с подтопленных участков. Проникла вода и в торговый центр строительных материалов "Новацентр", откуда воду персоналу пришлось отчерпывать своими силами.

Как уточнили в гидрометцентре, в пятницу погоду на полуострове также будет определять прохождение холодного атмосферного фронтального раздела. Пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквал 20-25 метров в секунду.