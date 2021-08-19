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19.08.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за ливней и града объявлено штормовое предупреждение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На всей территории Сочи 20 и 21 августа, по прогнозам метеорологов, ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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'На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении. - Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем".

Сейчас над Сочи ясное небо, температура воздуха выше 30 градусов. Этой ночью прошел ливень, но уже к утру все высохло.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Кстати

При возникновении ЧП звонить по номерам телефонов "101" или "112".

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