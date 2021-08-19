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19.08.2021 22:18
Рубрика: Культура

В Сочи открылся конкурс эстрадных вокалистов "Новая волна"

Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
После двухлетнего перерыва в Сочи открылся международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки с участием звезд эстрады "Новая волна". Он проходит в 19-й раз и считается одним из главных ежегодных событий отечественной поп-музыки.

С учетом ограничений выступления артистов состоятся при 50-процентной загрузке зала вместимостью 2,8 тысячи человек. Концерты будут проходить по вечерам до 25 августа на концертной площадке New Wave Hall в Олимпийском парке, расположенной на федеральной территории "Сириус".

Фото: Сергей Михеев
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В первый день организаторы представили конкурсантов и членов жюри, а также провели жеребьевку участников. Вечером гостей по традиции ждал гала-концерт с участием известных исполнителей.

Кстати, многие известные артисты совместили это мероприятие с отпуском и заранее начали съезжаться на главный курорт страны, чтобы позагорать под южным солнцем и поплавать в ласковом море. В эти дни в Сочи комфортная температура - до плюс 30 градусов.

"Сегодня у меня уже первая репетиция к "Волне"! Но сначала - море! Вон оно, счастье!" - написала Лариса Долина на своей странице в Instagram.

Что касается программы фестиваля, то на нем заявлено 11 участников из девяти стран - России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана. Нашу страну представят трое участников - Max Box, Севиль и группа Grinkevich. Призовой фонд нынешней "Новой волны" - семь миллионов рублей.

Кроме конкурсантов выступят Филипп Киркоров, София Ротару, Анна Нетребко и многие другие

На сегодня запланирован творческий вечер Димы Билана, а на завтра - юбилейный творческий вечер Александра Розенбаума с участием звезд поп-музыки, шансона, классической музыки и кино.

Программу конкурса продолжит концерт членов жюри (22 августа) и концерт в честь юбилея Николая Баскова (23 августа). 24 августа - вечер горячих премьер от самых ярких звезд и третий конкурсный день, а 25-го - торжественная церемония закрытия конкурса, на которой объявят победителей, и большой гала-концерт, билеты на который стоят от шести до 63 тысяч рублей.

Кроме конкурсантов, чьи концерты состоятся 21, 22 и 24 августа, выступят Филипп Киркоров, София Ротару, Анна Нетребко, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс и многие другие.

"Сегодня открытие "Новой волны-2021", - перед стартом масштабного мероприятия рассказал бессменный организатор "Новой волны" Игорь Крутой. - New Wave Hall почти готов, строители и декораторы заканчивают наводить красоту в зале и на прилегающей территории. Телевизионщики разматывают свои бесконечные провода и устанавливают камеры. Конкурсанты, впервые ступив на огромную сцену, оттачивают на репетиции свой общий выход. Кругом волнение, суета и ощущение предстоящего праздника".

Ничего удивительного, ведь телеаудитория "Новой волны" - более 200 миллионов человек.

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