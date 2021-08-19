МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым

На Смоленской площади не стали рассматривать ноту протеста Киева в связи с недавней поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Крым. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, еще 17 августа Москва вернула ноту украинской стороне без рассмотрения. Напомним, Киев подал ее в связи с тем, что российский министр посетил Судак, где выступил перед участниками арт-кластера (творческого пространства) "Таврида".

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - заявила Захарова. По ее словам, Россия и впредь будет возвращать подобные ноты, представляющие собой "попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны". Украинским коллегам дипломат предложила признать результаты референдума 2014 года.