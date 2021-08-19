Ямалкоммунэнерго и ТюмГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Акционерное общество "Ямалкоммунэнерго" и ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" заключили соглашение о сотрудничестве в части повышения профессиональной компетентности студентов вуза посредством практического обучения в компании. Соглашением предусмотрены стажировки студентов с последующим трудоустройством, проведение совместных научно-практических конференций, обучающих семинаров, реализация технологических проектов и иные мероприятия.

В рамках взаимодействия будут создаваться условия, необходимые для привлечения на работу в компанию выпускников университета. К таким условиям относится реализация специальных программ, которые предусматривают размер заработной платы, соответствующий требованиям рынка трудовых ресурсов, организацию эффективной адаптации молодых специалистов к производству, в т. ч. организацию стажировок в течение года под руководством наставников, условия для профессионального роста и служебного продвижения молодых специалистов, возможности решения жилищных проблем для более перспективных из них. А также заключение индивидуальных договоров на целевое обучение со студентами старших курсов профильных специальностей и организацию различных видов практик или стажировок в структурных подразделениях компании.

"Привлечение молодых специалистов, позволит нам эффективно решать задачи, связанные с созданием системных подходов в области паспортизации объектов, технического обслуживания и ремонтов установленного на объектах оборудования, внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами на базе современных технологий и программных продуктов", - прокомментировал соглашение главный инженер АО "Ямалкоммунэнерго" Ярослав Мурзин.

Взаимодействие с университетом будет осуществляться по таким направлениям как юриспруденция, экология и природопользование, химия, информационная и компьютерная безопасность, а также информационная безопасность автоматизированных систем, информационные системы и технологии. Данное соглашение позволит трудоустроить выпускников и пополнить компанию квалифицированными кадрами.

В компании также подчеркнули наличие перспектив для молодых специалистов. Одним из ярких примеров профессионального роста является руководитель Губкинского филиала, возраст которого немного более 30 лет.

Ранее АО "Ямалкоммунэнерго" заключило соглашения о сотрудничестве и прохождении студентами практики с Муравленковским многопрофильным колледжем и Ямальским многопрофильным колледжем. В планах у компании заключение подобных соглашений со строительным институтом Тюменского индустриального университета, Ивановским государственным энергетическим университетом и еще рядом профильных высших учебных заведений.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"