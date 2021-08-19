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19.08.2021 14:23
Рубрика: Культура

Как студенты ГИТИСа окультурили моногород Сатка

Текст: Наталья Лебедева
Восемь необычных арт-объектов украсили небольшой индустриальный город Сатка в Челябинской области. Над "творческим благоустройством" моногорода трудились студенты-сценографисты Мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Этот проект стал частью совместной творческой лаборатории Российского института театрального искусства - ГИТИС и Фонда "Собрание".
Фото: Петр Вознесенский/Пресс-служба ГИТИСа Фото: Петр Вознесенский/Пресс-служба ГИТИСа
Фото: Петр Вознесенский/Пресс-служба ГИТИСа

Сатка - малый город на Южном Урале окружен карьерами, похожими на лунные кратеры, отвалами, заповедными горами и озерами. Само место и стало источником вдохновения. Молодые художники дважды приезжали в Сатку, чтобы понять душу города и его жителей. После чего представили городу свои арт-проекты и получили разрешение на реализацию своих идей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Для ГИТИСа становится уже традиционным привлечение молодых художников-сценографов, учеников Дмитрия Крымова, к таким экспериментам. Очень важно, чтобы современное искусство мирно входило в городскую общественную среду, в диалоге с жителями города - с теми, кто интересуется актуальным искусством, и кто сталкивается с ним, проходя мимо по улицам города", - рассказывает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, этот проект - не сиюминутная акция, а осмысленное вхождение художника в незнакомый город. "Главное для нас, чтобы эти арт-объекты понравились и полюбились, были интересны жителям Сатки", - добавил он.

Так на территории градообразующего предприятия "Магнезит" расположился "Памятник взрыву" Мартына Степанова, который представляет собой фанерную конструкцию в форме пирамиды, из которой ежедневно ровно в 16:00 вырывается дым - именно в это время происходит взрыв породы в Карагайском карьере.

Фото: Петр Вознесенский/Пресс-служба ГИТИСа

Изящный проект Маруси Павловой "Верстовые шары. Soul" напоминает о верстовых столбах, которыми отмечались расстояния в эпоху появления Сатки. "Места силы" в городе были отмечены огромными гелиевыми шарами. Анна Горина устроила на территории завода "Магнезит" "Сад камней". Только использовала не камни, а объекты из металлолома - вышедшую из строя технику, ненужные детали, которые нашлись на территории завода.

"Сдается трехкомнатная квартира с видом на завод!" - это Ляля Голышева и Петр Вознесенский создали три интерьерные инсталляции, размещенные на территории "Магнезита". Инсталляции постепенно растворяются в атмосфере завода, покрываются каменной пылью и превращаются в единый монолитный объект.

Фреска Вали Николайчук построена на рифмах "Магнезита", которые рождают новые смыслы в давно знакомых библейских сюжетах. Екатерина Эрдэни в ангаре завода создала сложнейшую тотальную инсталляцию "Система счисления - магнезит", комнату работника завода, в которой все предметы быта переведены в систему магнезитового бруска.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Варвара Бабошина, Арина Клепарская и Петр Вознесенский представили сразу несколько проектов, посвященных истории Сатки, ее неопределенности и загадочности. Сначала художники отправились на "Пороги", где создали скульптурные композиции и вдохнули новую жизнь в заброшенную ГЭС невероятной красоты. Потом студенты ГИТИСа отважились на поиски следов древней цивилизации. Рядом с поворотом в деревню Магнитка с трассы М-5 теперь можно увидеть античные колонны и статую Венеры.

Новые арт-объекты стали частью культурного ландшафта Сатки и вошли в маршрут Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Фото: Петр Вознесенский/Пресс-служба ГИТИСа
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