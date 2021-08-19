На Урале лжепродавец пиломатериалов обманул десятки потребителей

В отдел МВД города Артемовского поступило несколько десятков заявлений из разных уголков России. Потенциальных покупателей досок и бруса привлек сайт местного предприятия по переработке древесины "Лестех", гарантировавший более чем скромные цены на продукцию. Сайт вполне солидный - с фотографиями делянок и складов, перечнем сертификатов и даже рубрикой "новости". Несмотря на то что доставить товар обещали только после полной предоплаты, люди до последнего верили в честные намерения торговцев.

После обсуждения в мессенд­жере деталей сделки наступало время расплаты - как в прямом, так и в переносном смыслах. Все истории заканчивались одинаково: сразу после перечисления денег "продавец" становился недоступен. Обманутым покупателям, потерявшим от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, не оставалось ничего другого, как обратиться в полицию.

- По метке геолокации, указанной на сайте мошенников, действительно находится производственная база лесозаготовительного предприятия, но это не "Лестех" - такой компании в Артемовском вообще нет. Если смот­реть со спутника - там и вправду лес, пилорама, но телефоны указаны не артемовские, а екатеринбургские. Обман - просто "классика жанра", - считает специалист по связям с общественностью Артемовского отдела МВД Евгений Баченин.

Кстати, обычный в подобных случаях совет читать отзывы, которые пострадавшие оставляют на этом сайте или на других специализированных ресурсах, не поможет. Интер­нет-страница "Лестеха" просто не дает такой возможности - сразу блокирует. А после размещения на сайте отзывов поста "Осторожно, мошенники!" в Сети немедленно появился еще один ресурс лжелесоперера­ботчиков с похожим названием и графикой, но чуть измененным адресом. Главное, что роднит все подобные ресурсы, - сверхнизкая цена товара.

Даже если дело завершится тем, что "обманные" сайты закроют, ничто не помешает злоумышленникам тут же создать новые

- Никто не будет продавать доски в несколько раз дешевле их рыночной стоимости. Ведь лес на корню стоит примерно одинаково. Плюс налоги, зарплата, оплата электричества и так далее. Цена может отличаться на 2-3 процента, но не на треть, и уж тем более не на 70 процентов. К тому же надо помнить, что сначала должны быть стулья, а потом уже деньги. Если, конечно, это не официальные сайты известных добросовестных поставщиков, - добавил Баченин.

Вероятно, деньги пострадавшим уже никто не вернет. Что касается до сих пор действующих сайтов-ловушек, у полиции нет полномочий их немедленно закрыть: это прерогатива Роскомнадзора, и сделать это можно только по решению суда. Расследование уголовного дела продолжается, но даже если оно завершится закрытием старых "обманных" сайтов, ничто не помешает злоумышленникам тут же создать новые. Поэтому правоохранители советуют покупателям не терять бдительности.