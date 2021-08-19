На Урале работу службы занятости сделают более эффективной

Участие Свердловской области в пилотном проекте по модернизации службы занятости населения (СЗН) потребовало переосмысления ее роли, изменения имиджа СЗН в глазах жителей области. В начале пандемии мы провели онлайн-опрос, чтобы понять, в каком направлении реформироваться. В качестве целевых клиентских групп выбрали безработных, работодателей, граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов по зрению), выпускников вузов и колледжей. Респондентами выступили 496 граждан и 214 представителей компаний и ИП в 73 муниципальных образованиях Среднего Урала.

Исследование показало, что среди граждан запрос на услуги службы занятости зависит от возраста, социального статуса и места проживания. Причем на разных территориях сложились разные модели занятости. В мегаполисе это фриланс, работа в больших корпорациях, инновационных компаниях или сфере услуг. В моногороде или райцентре выбор работодателей с достойной зарплатой намного уже: 1-4 организации, включая бюджетные. Многие предпочтут суточную или недельную миграцию в направлении областного центра или ближайшей агломерации. В селе - серая занятость, сезонная работа в АПК, низкая стоимость труда, сохраняется натуральный обмен. Заметно отличается и мотивация ищущих работу: в Екатеринбурге граждане хотят самореализации, а на депрессивных территориях - просто закрыть ежедневные нужды. Замечу: эффективное поведение на рынке труда во многом обусловлено потребностями соискателя и его социальными паттернами.

Большая часть респондентов обращалась в центры занятости только за начислением пособия по безработице, лишь для выпускников образовательных организаций информация о вакансиях важнее денег. Для активно ищущих работу одним из приоритетов является содействие в создании ИП или регистрации самозанятости. А вот крупный и малый бизнес приходит к нам в первую очередь ради подбора персонала и ярмарок вакансий. У среднего бизнеса востребованы общественные и временные работы.

Также мы хотели узнать, какой видит население службу занятости и ее услуги. Оказалось, что население очень заинтересовано в получении оперативной информации, в том числе путем СМС-рассылки или через мобильное приложение, о вакансиях, размере пособия, обучении. Кроме того, люди хотели бы записаться на онлайн-кон­сультации. К топ-5 услуг в будущем отнесли и раннюю профориентацию подростков, не достигших 14 лет.

Работодатели, в свою очередь, отметили важность обучения граждан для удовлетворения актуальной кад­ровой потребности предприятий, а также отбора кандидатов из числа студентов-старшекурсников, организации стажировок выпускников. Около половины видят роль службы занятости в содействии разработке бизнес-проекта с учетом ситуации на рынке труда, кад­ровом прогнозировании.

Обычно нашу структуру относят либо к социальному, либо к экономическому блоку: при общем социальном характере деятельности на местах приходится решать экономические задачи. Это противоречие выражается в размытости приоритетов. Такое положение вещей поддерживается показателями госпрограмм. Причем их набор целиком определяется Федерацией, а реализуется на средства регионов.

По сути, сегодня СЗН занимается администрированием рынка труда. Надо менять ситуацию, для чего, на наш взгляд, Федерация должна устанавливать минимум показателей, к примеру, трудоустройство с учетом модели занятости, коэффициент напряженности и парамет­ры по гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Все остальное можно отдать на откуп региону.

Также необходимо предусмотреть переход от информирования о госпрограммах к социальной рекламе, которая формирует потребности и рассказывает о способах их удовлетворения через службу занятости, связывает в сознании граждан социальные лифты с обращением в СЗН.

Следующий шаг - пересмотр перечня мер соцподдержки. Статус безработного не должен быть привязан к получению иных социальных услуг и выплат, так как некоторые встают на учет, только чтобы оформлять субсидии по коммуналке, отлынивать от алиментов и т. п. Кроме того, мы предлагаем узаконить координирующую роль службы занятости в профориентации всех возрастов. Это позволит через работу с детьми вовлекать в орбиту интересов взрослое население.

Обновленная структура должна использовать разные подходы в работе с разными клиентскими группами, что предполагает более вариативные должностные регламенты, развитие коммуникативных технологий, вплоть до составления скриптов взаимодействия. Также можно поставить под сомнение необходимость типовой для всей страны службы занятости: рынок труда отличается не только в разных регионах, но и в муниципалитетах. Определенная унификация возможна в мегаполисах, к остальным территориям нужен иной подход.

Услуги службы занятости станут более интересны гражданам, если они будут носить не номинальный характер. Сегодня работодатель размещает у нас вакансии, которые комплектуются низкоквалифицированными кадрами либо длительное время вообще не комп­лектуются. А "интеллектуальные", высокооплачиваемые уходят в кадровые агентства. Чтобы изменить ситуацию, мы предлагаем предусмотреть в законе о занятости штрафные санкции для компаний, которые подают данные в СЗН не в полном объеме.