На Урале возбуждено дело после гибели в ДТП пенсионерки с внучкой

По факту аварии, произошедшей накануне в Каменске-Уральском и унесшей жизни бабушки и внучки, возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера вечером пенсионерка с восьмилетней девочкой, не дойдя 150 метров до регулируемого перехода, начали пересекать улицу Пушкина на перекрестке. На скорости 70-80 километров в час (при разрешенных 40) их сбил водитель на машине марки Mazda.

"Девочку от удара отбросило на встречный автомобиль Renault с 64-летним мужчиной за рулем. Обе пострадавшие погибли на месте", - передает управление ГИБДД Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.5 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход его расследования.

В Госавтоинспекции отметили, что не раз уже просили мэрию города обустроить перекресток светофором, чтобы он стал безопасен. "Администрация отвечала отсутствием финансирования. Более того, 29 мая 2020 года в ее адрес внесено представление о введении светофорного регулирования перекрестке улиц Мичурина-Пушкина. И в этот раз муниципалитет сослался на отсутствие финансирования", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.