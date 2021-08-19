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19.08.2021 03:38

Собрали урожай новаций

Уральские аграрии и ученые продемонстрировали свои достижения на Всероссийском дне поля
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Экономика УРФО № 188(8539)
Средний Урал на прошлой неделе превратился в главный аграрный центр страны. На просторах у села Кадниково Сысертского района прошел Всероссийский день поля: здесь показали более 12 гектаров посевов новых сортов сельхозкультур, современную технику и цифровые перспективы аграриев.
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, губернатор Евгений Куйвашев и замминистра Максим Увайдов (слева направо) оценили качество уральского рапса. Фото: Татьяна Андреева/РГ Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, губернатор Евгений Куйвашев и замминистра Максим Увайдов (слева направо) оценили качество уральского рапса. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, губернатор Евгений Куйвашев и замминистра Максим Увайдов (слева направо) оценили качество уральского рапса. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Это мероприятие по обмену опытом и демонстрации сельскохозяйственных достижений проходит ежегодно, обычно в аграрных регионах - ведущих житницах страны. Но и промышленному Уралу, как оказалось, есть чем удивить в этом направлении.

- Впервые мероприятие проходит в УрФО. Исторически его субъекты знамениты высоким промышленным потенциалом, вместе с тем уральский АПК, опираясь на собственные точки рос­та, вносит существенный вклад в общероссийские отраслевые показатели, - подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, приветствуя участников Дня поля-2021.

Борщ против импорта

Первые точки роста - новые сорта овощей из так называемого "борщового набора", выведенные уральскими селекционерами, впечатлили гостей выставки сочностью, размерами и колоритом. Пока у редкого сельхозпроизводителя поля засеяны богатыми антиоксидантами картофелем и морковью - за способность поддерживать жизненные силы организма корнеплоды фиолетового цвета окрестили "молодильными". На Урале такие хозяйства есть.

Но не столько экзотичность, сколько урожайность, лежкость и ценовую доступность новых сор­тов обсуждали собравшиеся. Проблема крайне актуальна для страны, ведь в июне стоимость "борщового набора" в российских магазинах подскочила втрое. Все потому, что к началу лета запасы своих овощей в хранилищах заканчиваются и приходится завозить импортные.

- Мы получили перспективные образцы гибридов томата для промышленных тепличных комбинатов. Последний зарегистрированный нами сорт "Наставник" - крупноплодный, отличного вкуса и устойчивый к основным заболеваниям, - рассказал проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин и тут же продемонстрировал новинки первому заместителю министра сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

В ближайшем будущем семена уральской селекции потеснят на рынке зарубежные сорта «второго хлеба»

Не прошли вип-гости и мимо делянок фермера Романа Алыева. В хозяйстве под Березовским Роман выращивает пусть не экзотические, но редкие для российских полей овощи - аристократичес­кий лук-шалот и ядреный чеснок. Работу ведет совместно с учеными УрГАУ, уже наладил промышленное производство семян.

Свои достижения продемонстрировали на Дне поля и картофелеводы. Программа, реализуемая свердловскими селекционерами, призвана обеспечить импортозамещение в области семеноводства. Компания "Уральский картофель", работающая в Белоярском районе, ежегодно производит свыше 29 тысяч пробирочных микрорастений новых сортов отечественной селекции и 168 тысяч мини-клубней. В прошлом году получено 36 тонн семян картофеля первого полевого поколения для дальнейшего размножения. В ближайшем будущем семена уральской селекции потеснят на рынке зарубежные сорта "второго хлеба".

Испытано засухой

Подготовка к агрофоруму на Среднем Урале началась весной. На гектарах, предназначенных для демонстрации на Дне поля, было посеяно не менее полутысячи образцов 25 сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, картофеля, тритикале и других. Только кукурузы высадили более 50 сор­тов, примерно столько же сои. Ведь производство кормовых культур для регионов, где развито молочное животноводство (Свердловская область - в числе лидеров в этом направлении в РФ), - актуальная тема.

В условиях нынешнего непрос­того лета на делянках агрофорума фактически проходили настоящие полевые испытания. Жизнь показала, что лучше всех перенесли засуху кукуруза и подсолнечник. Некоторые растения вымахали выше двух метров и радовали глаз зеленью. Неплохо себя показали и нехарактерные для нашей климатической зоны сельхозкультуры, такие как полба, рыжик яровой, редька масляничная, сорго, чумиза, суданская трава и даже конопля - техничес­кая, разумеется. Диковинные для наших полей растения тем не менее уже имеют свою нишу на рынке, приносят доход и могут задать новое направление развития крестьянских хозяйств.

- Мы видим, что наблюдаются заметные изменения климата, и некоторые культуры, историчес­ки считавшиеся южными, "шагают" на север. Проведение масштабных испытаний большого количества сортообразцов позволит не только познакомить агрономов, ученых, специалистов перерабатывающей отрасли с новыми сортами, но и оценить последствия глобального потепления, их влияние на различные культуры, - рассказал руководитель Уральского НИИ сельского хозяйства Никита Зезин.

В комбайнеры взяли робота

Помимо "вершков и корешков" на Дне поля был представлен широкий ассортимент современной сельскохозяйственной техники нескольких ведущих производителей России и зарубежья. Впервые большинство новых машин роботизировано: пашут, сеют и вносят химические удоб­рения по заведенной программе, а механизатор лишь корректирует работу "корабля полей". На показательном полигоне демонстрировали, например, как многотонный комбайн словно по ниточке движется вдоль поля, когда нужно, разворачивается и поднимает жатку, а комбайнер идет рядом или спокойно сидит в кабине. По нашей информации, один из таких роботов приобретен свердловским хозяйством и прямо с выставки поехал убирать урожай на реальных полях.

На модернизацию сельхозтехники нацелены и власти региона.

- Новая техника - залог высоких урожаев и наличия качественной местной продукции на прилавках. Областной бюджет выделил на поддержку этого направления более двух миллиардов руб­лей, и мы продолжим эту работу. Задача - до 2025 года с помощью субсидирования обновить треть парка, а в дальнейшем достичь стопроцентной замены, - говорит Евгений Куйвашев.

В этом году в Свердловскую область доставят более 130 единиц новых тракторов, сеялок, комбайнов. Об этом стало известно на Дне поля - после переговоров губернатора с руководством компании "Росагролизинг". В результате свои планы могут корректировать почти 250 фермеров и агропредприятий, которым одобрено приобретение новой техники более чем на 6 миллиардов рублей.

Справка "РГ"

В АПК Свердловской области входят почти 2000 сельхозорганизаций. В 2020 году в регионе ввели в эксплуатацию 14 объектов молочного животноводства, в 2021-м планируется построить еще 11 ферм, а также овоще- и картофелехранилища на 4,5 тысячи тонн. Регион входит в число лидеров в России по производству молока, картофеля и яиц. Кроме промышленного производства, каждый десятый житель Среднего Урала ведет личное подсобное хозяйство.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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