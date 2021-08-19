Компания "СТАН" - крупнейшее российское предприятие по производству станков. Еще несколько лет назад она была в глубоком кризисе, а сейчас активно развивается. О ситуации в отрасли и перспективах СТАНа мы побеседовали с Кириллом Федоровым, генеральным директором ООО "РТ-Капитал", дочерней компании Госкорпорации Ростех, специализирующейся на антикризисном управлении промышленными предприятиями и реализующей программу финансового оздоровления ООО "СТАН".

Как чувствует себя станкостроение в России? В 1990-е казалось, что его больше нет…

Кирилл Федоров: Cтанкостроение - стратегически важное направление для развития промышленнос­ти и роста экономического потенциала страны в целом. Понимая это, мы принимали активное участие в разработке стратегии развития отрасли, принятой в 2020-м правительством РФ, где четко обозначена необходимость развития станкостроения и выпуска высокотехнологичного оборудования, а также отмечен приоритет потребления отечественной продукции. Станки - это первое производственное звено, без которого невозможно производить что-либо. Предприятия, выпускающие разную продукцию, будь то истребители пятого поколения или автомобили, делают это на станках. Понимая важность поддержания этой отрасли для российской промышленности, Гос­корпорация Ростех в 2019 году приняла решение поддержать СТАН, оказавшийся к тому моменту в сложном финансовом положении, выделив через "РТ-Капитал" заем в размере 4,4 миллиарда рублей и предложив свои компетенции в области антикризисного управления.

Сейчас "РТ-Капитал" совместно с руководством СТАНа реализует комплексную программу, направленную на стабилизацию финансового положения компании, развитие новых компетенций, увеличение экспортных возможностей. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш план действий принес первые результаты. После реструктуризации задолженности предприятия компании вошли в нормальный рабочий ритм, мы отмечаем позитивную динамику основных финансовых показателей. По итогам 2020 года предприятие СТАН законтрактовало с поставкой в 2021 году 67 станков на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей, портфель заказов превысил 16 миллиардов рублей (+25 процентов), долговая нагрузка снизилась - компания погасила кредиторскую задолженность на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Какие вы видите перспективы развития компании на отечественном рынке?

Кирилл Федоров: Сегодня объем рынка российского станкостроения оценивается в 1,5-2 миллиарда долларов. На рынке сформировался спрос на высокоточное оборудование. Портальные обрабатывающие центры различных типов, шлифовальные станки, тяжелые прессы очень востребованы в производственных цепочках. Выпуск таких высокотехнологичных станков - основная специализация СТАНа, поэтому мы видим для компании большой потенциал развития в ближайшие 5-7 лет.

Кирилл Федоров: По итогам 2020 года портфель заказов предприятия превысил 16 миллиардов рублей. Фото: Андрей Ловыгин

Еще один важный аспект, способствующий развитию СТАНа, - изменение привычного механизма продажи станков в сторону концепции "станок как сервис", подразумевающей полное реформирование биз­нес-модели станкостроителей. В ходе работы с нашими партнерами мы видим, как меняются их запросы. Сегодня востребованы не просто станки, а предложения, включающее весь спектр работ - от поставки до обслуживания.

Стоит подчеркнуть, что у российских производителей есть важнейшее неоспоримое преимущество перед зарубежными конкурентами: близость к заказчику, а значит, удобство и скорость обслуживания и ремонта. СТАН, к примеру, работает на шести производственных площадках: в Москве, Подмосковье, Башкирии, Иваново, Рязани, Рос­товской области, его постоянные представительства на предприятиях заказчика есть в большинстве регионов, в том числе и на Урале.

Мы планируем не только развивать модельный ряд станков, но и внедрять современные IT-решения для повышения эффективности работы сервисного подразделения и продвижения дополнительных услуг. Первым шагом стало увеличение гарантийного периода на станки с одного до трех лет. Вторым, над которым мы работаем сейчас, - внедрение нескольких IT-решений "умного цеха", которые позволят встроить заготовительное и металло­обрабатывающее производства в общую концепцию "Индустрии 4.0". Учитывая тенденцию на дальнейшую цифровизацию, мы планируем быть среди лидеров в области внедрения самых передовых решений. Это и системы предикативной аналитики на базе искусственного интеллекта, и широкое использование Big Data, цифровых двойников и прочих инноваций.

Что такое "технологии Индустрии 4.0" в станкостроении?

Кирилл Федоров: Сегодня развитие станкостроения - это не только компетенции в производстве станков и применяемых в них технологий, но и IT-решения. Например, современный станок может сам передавать информацию о своем состоянии, заменяя систему учета. На прошедшей в мае выставке "Металлообработка-2021" мы презентовали цифровую платформу "СтAR", которая помогает инженерам проводить технические работы, подсказывает, как устранить поломки. Благодаря специальному ПО и очкам виртуальной реальности заказчик, имея базовые знания, может качественно обслуживать станки сам, не прерывая производственный цикл. По нашим оценкам, решение позволит на 34 процента снизить затраты на обслуживание и ремонт станков, сэкономить время на проведение технических работ, снизить процент поломок из-за человеческого фактора. Также с их помощью в режиме реального времени можно получить удаленную поддержку от разработчиков в Москве, Коломне или Стерлитамаке. Следующий шаг - предикативная аналитика, дающая возможность не дожидаться поломки, а предотвращать ее.

Кроме того, современный рынок предполагает возможность доработки станка под требования заказчика, что в цифровом поле сделать значительно быстрее и эффективнее. Мы уже освоили технологию кастомизации станков, дорабатывая механизмы и софт под конкретные требования.

При таких технологиях мониторинга несложно оценить, насколько надежны российские станки?

Кирилл Федоров: СТАН по своим компетенциям очень близок к европейским производителям, известным своим качеством и надежностью. Приведу пример: недавно мы получили данные по проекту, где применяются наши самые технологически сложные станки. За два года при двухсменной работе простой по нашей вине, например, брак комплектующих в гарантийный период, составил всего 2,7 процента времени, тогда как во всем мире нормой считается пять. Анализируя реальные результаты работы российских станков, я могу сказать, что они точно не хуже западных аналогов ни по точности, ни по надежности, ни по другим важным характеристикам.

Много ли у вас конкурентов?

Кирилл Федоров: В сегменте высокотехнологичных портальных, токарно-фрезерных, карусельных, шлифовальных станков, тяжелых прессов мы занимаем около 10 процентов рынка. Наш номенклатурный ряд на 70 процентов закрывает потребности российских компаний в металлообрабатывающем оборудовании, соответствующем нашему профилю. Сегодня 10 модельных рядов производства СТАН заменяют аналоги 25 зарубежных фирм-производителей.

Например, сегмент верти­кально-хонинговальных станков, портальных тяжелых и облегченных обрабатывающих центров в России выпускаем только мы, но есть конкуренты за рубежом. Если говорить про высокоточные портальные центры, которые применяются в авиастроении, судостроении и энергетике, то в мире всего семь производителей такого оборудования. А вот токарная группа представлена широко как у отечественных, так и у иностранных производителей.

Мы развиваем такие модельные ряды, чтобы максимально удовлетворить запросы наших заказчиков, делая ставку при разработке на размер оборудования, сложность, функционал, точность и другие характеристики. С точки зрения продаж это создает некоторые трудности, зато подстегивает к развитию.

Как вы расцениваете создание преференций для станкостроения со стороны государства? Я имею в виду ограничение закупок иностранных станков.

Кирилл Федоров: Меры поддержки, которые системно вводит правительство РФ, нацелены на то, чтобы российские производители имели определенную уверенность в том, что у них будет достаточно заказов. Надо понимать, что стартовые условия у отечественных и иностранных машиностроителей во многом несравнимы. Стимулирование спроса путем субсидирования является критически важным для выравнивания условий конкуренции с мировыми производителями станкоинструментальной продукции. СТАН, соперничающий в первую очередь с другими мировыми компаниями, испытывает потребность в такой субсидии. Можно с уверенностью сказать: данная мера поддержки позволила увеличить контрактацию и начать конкурировать по цене с западными производителями оборудования. В прошлом году благодаря господдержке мы смогли выиграть ряд тендеров, где ранее покупатели планировали приобрес­ти иностранное оборудование.

Что еще может сделать правительство, чтобы поддержать отечественное станкостроение?

Кирилл Федоров: Эффективным механизмом стала программа субсидирования спроса: если российский производитель предоставляет скидку потребителю, то государство компенсирует ему часть потерь. Она оказалась настолько востребована среди производителей, что финансирования не хватает на всех. В этом году мы предложили рассмотреть возможность увеличить ее объем до 1-2 миллиардов рублей в год. Такая мера позволит направить часть денег на модернизацию оборудования и новые разработки, на внедрение новых передовых технологий. Второй нормативный акт касается квотирования закупок российского оборудования. Эти документы можно дорабатывать с точки зрения дополнительных объемов субсидирования, льготных кредитов и так далее, но базовые принципы определены, реализуются и кажутся эффективными.

Могут ли российские станки в перспективе полностью замес­тить импорт?

Кирилл Федоров: Каждый российский производитель, выбирая продуктовую линейку, старается придерживаться своего рыночного направления. У СТАНа это высокоточные станки средней серийности, сложные по точности и функционалу. Когда мы ведем разработку новой модели, выбираем нишу, близкую к нашим компетенциям. Физические мощности для организации производства высокоточных и сложных станков, удовлетворяющего потребности отечественного рынка именно в этой нише, есть только у нас. Поэтому я высоко оцениваю наш потенциал импортозамещения и убежден, что российское станочное оборудование по основным направлениям не прос­то составит конкуренцию зарубежным производителям, но выйдет в мировые лидеры. У нас для этого есть производственные мощности, высококвалифицированные инженеры и рабочие. Уже сегодня по ряду моделей российские станки опережают европейские аналоги, особенно там, где нужна высокая точность обработки. Мы продолжим развивать компетенции российской школы станкостроения.