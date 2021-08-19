Синоптики рассказали, каким будет начало осени на Урале

В Свердловской, Челябинской и Курганской областях, по данным метеорологов, будет довольно тепло в конце августа и начале сентября, но вероятны осадки.

На Среднем Урале ближайший период, три дня, будет аномально жаркий, сообщила журналистам главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко. До 23 августа температура будет на 7-12 градусов выше нормы, до 30-35 градусов. Средняя суточная составит 22-25 градусов. Ночью тоже будет достаточно тепло для такого времени - 12-17 градусов.

Далее начнется снижение температуры, пройдет атмосферный фронт, который двинется с европейской территории России. В середине следующей недели - во вторник, среду, и, возможно, в четверг - пройдут дожди, но их интенсивность пока сложно оценить. Температура резко не будет падать, сначала на пять, потом на десять градусов, после 25 августа она войдет в норму, и к концу месяца понизится до 13-17 градусов днем. Ночью - до 7-13.

На сентябрь прогноз благополучный, будет не холодно. Температура будет выше нормы примерно на один градус. Среднесуточная составит 7-10 градусов. Осадки ожидаются около нормы.

В Челябинской области температура будет держаться около среднестатистической для этого сезона, но на юге будет традиционно теплее. Погода будет не очень устойчивой - достаточно облачной и дождливой, из-за чего иногда может быть холоднее обычного.

В Курганской области осадков обещают меньше, чем в Свердловской. По сравнению с текущей погодой температура к сентябрю здесь снизится на 5-10 градусов.