В 2021 году Тюменская область сохранила высокие темпы рос­та промпроизводства и после непродолжительного перерыва вернулась в первую тройку субъектов РФ, имеющих наибольшую инвестиционную привлекательность. При этом выдержала натиск небывалых по силе и продолжительности лесных пожаров и перешла в мощное контрнаступление на коронавирусном фронте, став одним из лидеров по вакцинированию населения.

В первом полугодии индекс промпроизводства в регионе превысил 10 процентов - в два с лишним раза больше, чем в среднем по стране. Такой показатель достигнут благодаря реализованным ранее инвестпроектам, в первую очередь в сфере нефтехимии, и многопрофильной экономике, позволившей сохранить устойчивость в кризисный период. Фундамент местной промышленности - обрабатывающие производства. Они в целом продемонстрировали прирост на 22,4 процента. Мебельщики увеличили объемы в полтора раза, производители электро­оборудования, автомобильных компонентов - почти на треть.

Агропромышленный комп­лекс вышел с плюсом в 10,4 процента. Это один из лучших показателей отрасли в последние годы. По объемам производства молока и яиц на душу населения тюменцам, как обычно, нет равных в УрФО. А по стоимости сельскохозяйственной продукции, поставленной на рынок, - опять же в расчете на одного жителя и в среднем значении - регион в 1,4 раза опережает отечественный АПК. Наблюдается рост экспортных поставок. В 2021-м валютная выручка составит, по прогнозам областного правительства, 23,3 миллиона долларов.

Доля аграрного сектора в экономике региона год от года увеличивается. В наступившем десятилетии тренд, судя по всему, сохранится. В стадии реализации либо на старте ряд масштабных проектов. Скоро откроется еще одна большая птицефабрика - четвертая по счету. В регионе будут созданы крупнейший в РФ племенной репродуктор индейки, племенная овцеводческая ферма. Осенью начнется строительство четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро". Инвестор вложит в расширение хозяйства около семи миллиардов рублей. Уже в 2023 году количество занятых здесь работников вырастет с 450 до 750, а годовая мощность - с 31,5 тысячи тонн овощей до 40 тысяч.

Несколько примеров капиталовложений в других отраслях. В Исетском районе последовательно вводятся мощности высокотехнологичного лесопромышленного завода с полным циклом переработки древесины. В Тюмени в близкой перспективе заработает очередной научно-исследователь­ский и учебный центр нефтегазового профиля. Здесь же появится крупное фармацевтическое предприятие. В Тобольске модернизируют одно из подразделений неф­техимического комплекса с целью наращивания выпуска полимеров.

По сравнению с январем—июлем 2020-го в нынешнем году вакансий в Тюменской области стало больше на 83 процента

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге был традиционно обнародован инвестиционный рейтинг субъектов Федерации. Тюменская область несколько лет неизменно находилась в числе лидеров, в преды­дущем году чуть отступила с передовых позиций, и вот - снова в первой тройке. Успешно сдан "зачет" по подавляющему большинству экспертных, оценочных, статистичес­ких, нормативно-правовых показателей (всего их 42).

- Для нас это чрезвычайно важное событие. В прошлом году мы, стараясь учесть все наши достоинства и недостатки, определив приоритеты, разработали стратегию инвестиционного развития на пятилетнюю перспективу, - говорит губернатор Александр Моор. - Сложившийся в регионе механизм взаимодействия с потенциальными и действующими инвесторами, подчеркну, остается неизменным, достигнутые договоренности не переписываем, гарантируем стабильные правила игры и оперативное реагирование на возникающие в ходе реализации проектов проблемы. К слову, ключевые инвесторы знают мой мобильный телефон, я всегда откликаюсь на их звонки.

Один из очевидных признаков оздоровления экономики - сокращение числа безработных и одновременно рост предложений на рынке труда. По сравнению с январем-июлем 2020-го в нынешнем году вакансий стало больше на 83 процента. Кое-где ощущается серьезный дефицит рабочих рук, прежде всего в строительстве. Между тем его объемы стремительно увеличиваются: на территории области этим летом одних только школ, детсадов, других объектов социального назначения возводится свыше двух десятков. Власти планируют привлечь 6,5 миллиарда руб­лей в рамках инфраструктурного кредитования на строительство дорожных развязок и еще одной школы.

Пандемия, конечно же, не обошла стороной Тюменскую область, нанесла сильный удар по бюджету, ослабила малый и средний бизнес, проредила его ряды. В 2020 году был принят обширный пакет мер по поддержке предпринимателей, снижению налоговой нагрузки, что позволило им оставить для своих нужд свыше десяти миллиардов рублей. В нынешнем году многие субъекты малого и среднего бизнеса оправились после потрясений, но крепко на ноги еще не встали, испытывают недостаток оборотных средств. Сполна осознавая ситуацию, правительство области продлило действие налоговых каникул до 2024 года, упростило условия предоставления субсидий, сохранило фискальные льготы, приняло ряд законодательных новшеств в интересах предпринимательского сообщества. Для тех, кто пользуется упрощенной системой налогообложения, установлена минимальная ставка.

Нормальная работа любого бизнеса, независимо от его размера, организаций бюджетной сферы немыслима при высокой вирусной заболеваемости. Тысячи людей находятся на больничном, образуя кадровые бреши, из казны идут огромные средства на лечение инфицированных и обеспечение эпидемиологической безопасности. Единственный способ отразить атаку пандемии, обуздать ее - как можно больше и быстрее вакцинировать людей. Здесь Тюменская область заметно опередила другие регионы УрФО, в ближайшее время достигнет 60-процентного порога, а осенью надеется выйти на планку в 80 процентов.