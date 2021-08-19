Тюменская область улучшит инвестиционный климат

Нынче в рейтинге инвестиционной привлекательности, составленном Агентством стратегических инициатив, Тюменская область поднялась на третью позицию с многообещающими результатами, однако по некоторым критериям территорию все же записали в "двоечники". Об этом и о том, как кардинально переломить ситуацию, шла речь на последнем заседании совета по улучшению инвестклимата при губернаторе Тюменской области. Главное, о чем высказался глава региона, - для предпринимателей необходимо создавать реальные, а не виртуальные позитивные условия ведения бизнеса.

- Заняв третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году, Тюменская область совершила значительный рывок в сравнении с 2020-м: мы поднялись на 9-ю позиций. Региональные органы власти и предпринимательское сообщество провели серьезную работу по выстраиванию конструктивного диалога для снижения контрольной нагрузки на бизнес, - отметил Александр Моор.

Директор областного департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков прокомментировал, что рейтинг агентства строится на 44-х показателях, причем каждый оценивается по пятибалльной шкале от А до Е.

- По 22-м из них мы сохранили позиции, по 13 перешли в категорию выше, по пяти ухудшили положение, - добавил он.

На букву D, что соответствует цифре 2, тюменцев оценили в таких направлениях, как доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости контрактов (понижение); доступность кредитных ресурсов для СМП (понижение), удовлетворительность в постановке на кадастровый учет (как и в прошлом году), процедура получения арендных площадей (повышение).

- Давайте поставим сложную задачу - все показатели вывести выше, чем категория D. Про Е вообще молчу. И чтобы у нас в дневнике "двоек" больше не было, - поставил задачу губернатор. - Например, нужно предельно упростить "Постановку на кадастровый учет", чтобы не только сам показатель изменился, а в принципе жизнь улучшилась. Можно подумать, что сделать с "Оценкой регулирующего воздействия".

Существенно доработают и уже осенью текущего года предпринимательскому сообществу презентуют новый инвестиционный интернет-портал - ранее бизнесмены им были не вполне недовольны, впрочем, это заметили и аналитики, составлявшие рейтинг инвестиционной привлекательности.

Меры по созданию благоприятных условий для СМП предложили некоторые участники заседания. Так, первый вице-президент Общероссийской общественной организации предпринимателей "Опора России" Марина Блудян рассказала о предпринимаемых на высшем уровне шагах по снижению контрольно-надзорной нагрузки на бизнес. Губернатор предложил изучить возможности финансового стимулирования закупок нефтегазовыми компаниями оборудования, работ и услуг у тюменских предприятий - участников нефтегазового кластера. Кроме того, глава региона поручил рассмотреть предложения о повышении доли государственных и муниципальных контрактов с малым бизнесом.