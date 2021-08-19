Уральское хозяйство впервые показало на Дне поля органическую продукцию

Впервые на Всероссийском дне поля была представлена органическая продукция российских сельхозпроизводителей. В УрФО сейчас единственное хозяйство - НП "Искра" Богдановичского района - имеет официальный сертификат соответствия, подтверждающий экологическую чистоту ячменя, выращиваемого для своего молочного стада.

Хозяйство уже несколько лет использует в растениеводстве "зеленые" технологии, выращивая урожай без применения химических удобрений и пестицидов на специально выделенных для органического производства полях.

На стенде "Роскачества, где были выставлены образцы органической продукции российских производителей, отдельную витрину занимали достижения " Искры". Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместители министра Максим Увайдов, Ольга Гатагова и первый заместитель губернатор региона Александр Высокинский (слева направо) познакомились со всем спектром молочной продукции под торговой маркой "Норман", представленной предприятием.