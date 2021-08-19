В Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода

Вчера в три часа ночи в Челябинске около очистных сооружений муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ) произошел сильнейший залповый выброс сероводорода. Превышение зафиксировал созданный в городе Центр экологического мониторинга. Замеры на двух расположенных в Металлургическом районе города постах наблюдения показали экстремальные значения - около 30 ПДК.

На место выехали передвижные лаборатории, подтвердившие значительное превышение допустимой нормы. В связи с этим в областном министерстве экологии уведомили, что в некоторых районах может ощущаться сильный запах "канализации", порекомендовав челябинцам не открывать окна, сократить пребывание на улице, использовать маски, пить больше воды, проводить влажную уборку в помещениях, а мэрии - усилить полив улиц. Предприятиям самых промышленно насыщенных городских зон в ведомстве предложили дополнительно уменьшить выбросы в атмосферу, чтобы не усугублять обстановку в безветренную погоду.

По данным системы мониторинга, наутро после выброса ситуация в близлежащих жилых застройках стабилизировалась, датчики постов наблюдения показали его концентрацию в пределах 0,8 ПДК.

- Выброс был одноразовый, - прокомментировал ЧП заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Замеры на двух постах наблюдения показали экстремальные значения - около 30 ПДК

Однако пока власти на момент подписания номера не объявили, что же послужило причиной выброса и кто в нем повинен. Пресс-служба городской администрации заявила, что за последние сутки на территории МУП ПОВВ не зафиксировано внештатных и аварийных ситуаций. Исполняющая обязанности прокурора Челябинска Татьяна Полежаева сообщила о начале проверки.