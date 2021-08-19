В двух городах Среднего Урала откроют классы предпринимателей в школах

О новой форме профподготовки уральских старшеклассников договорились главы двух городов - Краснотурьинска и Полевского, руководитель Уральского института управления - филиала РАНХиГС Руслан Долженко и местный бизнесмен. Соглашение о сотрудничестве подписали на "Иннопроме-2021". Планируется, что в каждый такой спецкласс войдут 30 восьмиклассников. Азам предпринимательства им предстоит учиться три года, после чего будущие бизнесмены смогут создать настоящие стартапы.

Идеолог и спонсор проекта - предприниматель из Полевского Андрей Гончаров. Идею открытия специализированных классов он вынашивал несколько лет и наконец нашел единомышленников.

- У меня есть собственные компании в сфере общепита и автобусных перевозок. Хотелось изменить отношение общества к предпринимательству, резко увеличить количество бизнесменов на Урале и в России. Повезло с людьми, которые поняли, о чем идет речь, и поддержали. Хотим стартовать с двух городов, а потом планируем увеличить число предпринимательских классов не только в регионе - во всей стране, - рассказал Гончаров корреспонденту "РГ".

Автор проекта уверяет, что никакой меркантильной цели не преследует. Оплату труда преподавателей, разработчиков учебных программ филантроп называет своим вкладом в развитие предпринимательства. А совместную работу партнеров, в том числе Уральского института управления, - "классикой проектного управления в действии". На первом этапе юных слушателей ждет погружение в историю русского и уральского купечества, лекции о финансовой грамотности и курсы лидерства. "В бизнесмены" возьмут всех желающих - тестирования школьников на первом этапе не предполагается, сообщил Гончаров.

Цель проекта — изменить отношение общества к предпринимательству, резко увеличить количество бизнесменов на Урале и в России

В филиале РАНХиГС его точку зрения на предпринимательство полностью разделяют. И даже называют этот особый образ жизни и мышления некоей "философской историей". По мнению директора центра общественных связей института Виктора Белимова, деловая жилка всегда присутствует у некоторых людей, вне зависимости от общественного строя. Ребенок рождается предпринимателем, уверен он.

- Даже обмен фантиками в детстве - это уже некий бизнес. Есть страны, где младенец при рождении получает звание индивидуального предпринимателя и соответствующий документ, - рассказал Белимов.

Для обучения юных бизнесменов институт выделит лучших преподавателей. Занятия они будут проводить по воскресеньям. Помимо всего прочего, слушателей необычных классов планируют посвятить во все нюансы социального предпринимательства, а также в тайны коллективного управления. Раскрытый наставниками талант самовыражения поможет старшекласснику при выборе итоговой работы. Это действительно будет реальный бизнес-проект - подобно тем, что уже сегодня защищают вместо дипломов студенты РАНХиГС, считают в вузе.

- Фантазию школьников ограничивать не будем. Можно открывать любые предприятия: мода, IT-технологии, общепит... Главное, чтобы ребенок понимал востребованность своей конкретной предпринимательской идеи. Ведь часто кажется, что идея классная, а потом выясняется, что реального спроса на этот продукт нет, - отмечает Белимов.

По его словам, интерес к проекту уже проявляют и в других муниципалитетах, например в Верхней Пышме.