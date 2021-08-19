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19.08.2021 10:09
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге открылась выставка редчайших фото путча 1991 года

Текст: Екатерина Призова

В екатеринбургском "Ельцин Центре" открылась выставка "Площадь свободной России": организаторы обещают ранее нигде не показывавшиеся фотографии, которые запечатлели события августа 1991 года.

Фото: РИА Новости
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В основе экспозиции - история Константина Махмутова, фотокорреспондента казахстанской газеты (сегодня, кстати, он живет в Челябинске). Он по личным делам приехал в Москву, совершенно не зная о том, что происходит, и застал танки и баррикады в центре столицы.

"Рассматривая сегодня его снимки, мы можем увидеть не только лица защитников Белого дома или солдат, но и материальные приметы тех дней - подручные предметы, из которых строили баррикады, самодельные плакаты, радиоприемники... Детали, выхваченные фотоаппаратом, дают возможность не просто узнать о событиях того времени, но и прочувствовать их", - говорят устроители.

Сегодня в рамках выставки презентует книгу "Егор Гайдар. Человек не отсюда" Андрея Колесникова и Бориса Минаева. Также в разные дни запланированы встречи с участниками и свидетелями событий тех дней.

Директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин особо обратил внимание всех желающих посетить экспозицию, что организаторы ожидают приезда бывшего руководителя Управления КГБ по Москве Евгения Савостьянова. "Прийти на встречу с ним я рекомендую всем, кто интересуется этими событиями, чтобы узнать о них из первых уст, - цитирует Лутохина ТАСС. - Он приедет 1 сентября".

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