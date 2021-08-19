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19.08.2021 15:48
Рубрика: Экономика

В Екатеринбурге под амнистию попадут 647 гаражных кооперативов

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
По данным администрации Екатеринбурга, под гаражную амнистию в мегаполисе попадет 647 гаражных кооперативов, в которых находится 10-15 тысяч боксов, построенных до 2004 года. В масштабах всей страны упрощенно может быть зарегистрировано от 4 до 5,5 миллиона объектов.

Напомним, что ФЗ № 79 вступает в силу совсем скоро - 1 сентября. Какие документы нужно подготовить гражданам, чтобы воспользоваться правом на гаражную амнистию? Можно ли оформить на себя бокс, если ты не владелец, а наследник? И попадут ли под упрощенную схему металлические "ракушки" во дворах, рассказали эксперты "РГ".

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Как пояснила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Свердловской области Юлии Лескиной, гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, возведенные до принятия Градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года. Что касается некапитальных, то новая норма распространяется только на те, что находятся на земле, предоставленной в свое время гаражному кооперативу муниципалитетом или государством на праве постоянного бессрочного пользования (если оно не прекращено или переоформлено в аренду). Боксы возле индивидуального жилого дома, садового домика, подземные паркинги под многоэтажками сюда не относятся. Как и те, что построены по договору о долевом участии.

Чтобы запустить механизм легализации своего имущества, гражданину необходимо подать заявление о предварительном согласовании земельного участка в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). К нему приложить решение местного совета депутатов или другого органа власти советского периода о предоставлении ГСК землеотвода. Также в качестве доказательств подойдет решение общего собрания кооператива о распределении гаража или участка, свидетельство о праве на наследство или договор купли-продажи бокса у третьего лица.

- Если их нет, свое право можно подтвердить договором на техприсоединении к сетям, старым техпаспортом, квитанцией о выплате пая, - добавляет Ольга Заварыкина, начальник отдела МУГИСО по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена.

После предварительного согласования нужно будет заказать у кадастрового инженера межевание и техплан участка с гаражом. Предельные расценки на эти услуги утверждены Региональной энергокомиссией.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Готовый техплан МУГИСО отправит в Росреестр - там объекты поставят на кадастровый учет и оформят на них право собственности гражданина. Пошлину за это платить не придется, причем как непосредственным пользователям бокса, так и их наследникам.

После того, как гараж перейдет в собственность, его хозяин будет платить земельный налог и налог на имущество физлиц. Если участок, на котором стоит объект, ограничен в обороте, то есть стать частным владением не способен, его предоставят в долгосрочную аренду по ставке не выше земельного налога, подчеркнула Ольга Заварыкина.

Металлические ракушки переписать в частную собственность можно только в том случае, когда они стоят в границах гаражного кооператива. Во всех остальных землю придется арендовать и платить за это. По аналогии со схемой размещения нестационарных торговых объектов муниципалитеты примут схемы размещения нестационарных гаражей и начнут взымать деньги за пользование землей.

Гаражная амнистия продлится до 2026 года. Одно из ее преимуществ - постановка на кадастровый учет и оформление в собственность участка и гаража параллельно, по системе "одно окно", тогда как раньше законодательство не признавало тебя владельцем гаража, пока земля тебе не принадлежит.

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