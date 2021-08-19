В Екатеринбурге выросли траты на подготовку детей к школе

По данным онлайн-плат­формы Lamoda, екатеринбургские родители потратили на подготовку к школе девочек 13 670 рублей, мальчиков - 13 500. Причем расходы родителей девочек в этом году оказались выше, чем в прошлом, на треть. Спрос на онлайн-покупки для мальчишек вырос на 13 процентов.

Если рассмотреть девичий комплект детально, то видно, что большая часть суммы (около семи тысяч рублей) ушла на повседневную одежду и обувь: жакет, рубашку, колготки, юбку и туфли. Спортивный костюм и кроссовки на физкультуру обошлись семьям в среднем в 3,6 тысячи. Рюкзаки - в 1,8 тысячи.

К слову, для мальчиков их выбирали значительно дороже - в среднем по 3,2 тысячи рублей (очевидно, в надежде на прочность), как и спортивную амуницию - 3,9 тысячи на ребенка. Зато родители парней смогли чуть-чуть сэкономить на школьной одежде, заплатив за брюки, джемпер, рубашку, сменную обувь и ремень 6100 рублей. Пеналы и вовсе покупали по 270 руб­лей. Для учениц дизайн хранилища ручек и карандашей, по всей видимости, более важен, так как на этот "аксессуар" готовы потратить 1130 рублей.

Самым популярным цветом, спортивного костюма у девочек оказался розовый, у мальчиков - черный. Рубашки детям выбирают в основном белые или синие.

В сравнении с общероссийскими цифрами родители девочек, проживающие в Екатеринбурге, отдают за полный набор товаров к учебному году на два процента больше средств. Родители мальчиков - на восемь процентов.