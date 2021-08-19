В Свердловской области создадут ремесленный кластер для мастеров 50+

Среди россиян предпенсионного или пенсионного возраста немало людей творчес­ких. Многие занимаются народ­но-худо­жествен­ными промыслами (НХП) и могли бы зарабатывать ремеслом. Главная проблема, возникающая при этом, - наладить сбыт продукции. Ярмарки проходят не каждый день, а продвижение в интернете - отдельная наука.

Мастера надеются, что объединение в кластер поможет им организовать продажу своих изделий не только на ярмарках. Фото: Анастасия Муравьева

По данным Минпромторга РФ, количество промыслов в России сокращается, как и численность мастеров НХП. Многие из них работают в одиночку, варятся в собственном соку и понятия не имеют о том, что могли бы получить господдержку на развитие своего дела. Изменить ситуацию позволит создание ремесленного объединения, защищающего профессиональные интересы мастеров и помогающего снизить издержки - например, за счет совместной аренды помещений и оборудования, бесплатного участия в ярмарках. В Свердловской области решение этих вопросов возьмет на себя ремесленный кластер.

Проект "Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области" победил в конкурсе Фонда президентских грантов в начале этого года. В кластер войдут 100 кандидатов, список которых утвердят к лету 2022 года. Еще через год разработают стратегию действий. Организаторы отмечают: ничего подобного на Урале раньше не было. Кластер объединит существующее ремесленное сообщество и, главное, интегрирует мастеров старше 50 лет в современную рыночную среду.

Нынешней осенью в рамках проекта пройдет "Школа ремесленника". Ее окончат 45 жителей Сысертского, Арамильского городских округов и Первоуральска - их ремесло в основном связано с текстилем. Курс предполагает лекции, обсуждения, мастер-классы, где научат понимать потребности аудитории, продвигать изделия, устанавливать адекватные цены на продукцию.

Ольга Сурина из Сысерти надеется, что, окончив "Школу ремесленника", сможет попасть в кластер и решить проблему сбыта своих товаров. Мастера отмечают, что покупатели, особенно в глубинке, зачастую оценивают труд ремесленников слишком дешево, не понимая, что эксклюзивные изделия не могут стоить копейки. Руководитель проекта создания кластера Лидия Кузнецова видит выход в кастомизации (продавцы будут ориентироваться на запросы конкретных покупателей) и развитии регионального туризма, то есть продажу изделий гостям области.

А где сбывать продукцию? Сегодня ремесленники продают товар на ярмарках, в соцсетях, на специальных интернет-площад­ках, иногда реализуют через магазины и лавки, а чаще всего по старинке - из рук в руки. По мнению Лидии Кузнецовой, большего и не требуется.

- Продающей структуры в кластере я пока не вижу. Конечно, ее создание возможно, например, если какое-то юридичес­кое лицо войдет в объединение и предложит мастерам льготные условия. Но, если говорить о сегодняшних приоритетах, это в первую очередь продвижение личного бренда ремесленника, повышение его конкурентоспособности, - пояснила "РГ" руководитель проекта.

Тем временем

В минувшую субботу в Сысерти состоялся праздник "Ремесленный Спас": на аллее у Дворца культуры прошли мастер-классы, конкурсы и модные показы. А также ярмарка "Сысерть мастеровая", на которую более сотни ремесленников Сысертского, Арамильского и Первоуральского подворий свезли свои лучшие изделия. По данным организаторов, праздник посетили 5700 горожан, в мероприятиях приняли участие 283 мастера народных промыслов.