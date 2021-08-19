ВЦИОМ: Почти 70 процентов ямальцев следят за поездкой Дмитрия Артюхова

Уникальный формат общения губернатора Ямала с жителями региона - в ходе многодневной поездки по округу за рулем автомобиля лично - стал предметом изучения аналитиками ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей региона в течение десяти дней, с 25 июля по 5 августа. Как выяснилось, почти две трети ямальцев внимательно и в постоянном режиме следят за поездкой Дмитрия Артюхова по региону.

Как уже сообщала "РГ", поездки главы Ямала стали уже традиционными. Как и в прошлом году, губернатор проедет по дорогам округа больше тысячи километров. Путь главы региона лежит от Салехарда до Ноябрьска.Дмитрий Артюхов останавливается по дороге в каждом городе и населенных пунктах районов. Цель поездки - убедиться лично, насколько качественно строят и ремонтируют дороги, как ведется благоустройство и строительство социальных объектов и жилья на Ямале, как выполняются поручения, данные в предыдущих поездках.

Показательно, что, отвечая на вопрос экспертов ВЦИОМ, чего конкретно ждут жители региона от поездки Дмитрия Артюхова, каких результатов, большинство ямальцев ответили так. Губернатор лично увидит проблемы, стоящие перед людьми в муниципалитетах, он проконтролирует работу местных властей, услышит жителей, поймет, что нужно сделать на месте.

Кроме того, от губернатора ждут возможности пообщаться с главой региона с глазу на глаз, чтобы местные власти стали активнее работать и решать проблемы вверенных им территорий. Больше половины опрошенных считают поездки главы Ямала самыми значимыми событиями для региона. Не случайно Дмитрий Артюхов входит сегодня в тройку губернаторов-лидеров по уровню доверия ему жителей. Глава Ямала максимально открыт и доступен. И это, как отмечают эксперты, один из ключевых индикаторов эффективности управления округом.

Отметим: опыт поездок главы Ямала по региону действительно уникален, никто из глав других областей страны не отважился проехать по территории тысячи километров за рулем и провести в пути почти две недели. Причем поездка главы в онлайн-режиме отражается в соцсетях. Глава Ямала по пути выкладывает видео, фото, тут же на основе многочисленных встреч с жителями ставит проблемы, которые нужно решать в первую очередь, строго спрашивает с чиновников конечный результат.

Очень важно еще и то, что маршрут главы Ямала, его "дорожную карту" составляют сами жители. Они сообщают Дмитрию Артюхову о самых проблемных точках, где бы они хотели видеть главу Ямала больше всего. Главе округа написали уже 3200 предложений и вопросов. Действует портал обратной связи - дорога89.рф. Кроме самого губернатора, все сообщения мониторит и администрирует Центр управления регионом, на все свои вопросы люди получают ответы.

Интересно, что многие авторы предложений становятся даже попутчиками губернатора по городам и поселкам, в которых они живут. Получается, что в ходе поездки губернатор общается прежде всего с простыми людьми, а не с чиновниками. На встречи с главой может прийти любой желающий, а значит, заготовленные сценарии и вопросы просто исключены. Влияет на ход встречи только сам губернатор и ямальцы. Причем, как рассказывают местные жители, застать врасплох неудобным вопросом или критикой Дмитрия Артюхова не получается. Он готов с ходу ответить на любой вопрос, и это привлекает жителей. Они уверены в главе Ямала, полностью доверяют ему.

- Дмитрий Артюхов делает уже не первый объезд по региону за рулем, и, на мой взгляд, это очень удачный ход, - говорит Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). - С одной стороны, это подчеркивает близость к людям, готовность самому прочувствовать то, что волнует жителей, с какими проблемами и трудностями они сталкиваются. А с другой - позволяет лучше понимать такую сложную территорию, как Ямал, держать ситуацию под контролем. Но самое главное в этой поездке: губернатор предстает таким же простым жителем своего региона, как и остальные. Во время путешествия он сталкивается с теми же трудностями, что и все ямальцы.

Как говорят аналитики ВЦИОМ, уровень доверия жителей значительно вырос за последние годы и продолжает расти сегодня.

- Максимальная динамика зафиксирована в августе 2019 года, - отмечает Кирилл Родин эксперт ВЦИОМ. - Уровень доверия тогда достиг 71 процент и увеличился сразу на 11 процентов. К слову, именно в это время глава региона совершил свою первую масштабную поездку за рулем отечественного авто.И именно "Честный маршрут" можно назвать одним из факторов роста доверия населения губернатору. Почти половина жителей убеждены, что проблемы, на которые обращено внимание главы в ходе его поездок, будут обязательно решены. Даже если это случится не в самое ближайшее время, а в обозримой перспективе.

Как единодушно отмечают аналитики, то, что поездка проводится уже в третий раз, свидетельствует о высокой эффективности такого формата. Это один из способов аудита работы местных администраций и возможность для губернатора сформировать реальную картину происходящего в регионе.

Кстати

За время поездки Дмитрий Артюхов открыл два детских сада, посетил 5 спортивных объектов, 7 крупных строек, 8 объектов благоустройства и 9 учреждений здравоохранения. Губернатор проехал уже более 900 км, посетил 10 населенных пунктов. Самой масштабной стала уличная встреча с жителями Нового Уренгоя. На ней присутствовало почти 1000 жителей. Остальные могли смотреть прямой эфир в аккаунтах Дмитрия Артюхова в социальных сетях и на местных ТВ-каналах.