Житель Нижнего Тагила осужден за убийство годовалого сына

Новости

В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку 13:45
На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
Лукашенко подчеркнул, что с бизнесменами сводить счеты не будут 13:16
Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении 13:14
На Урале возбуждено дело после гибели в ДТП пенсионерки с внучкой 13:12
В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса 13:12
"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова 13:11
Московский планетарий закроют с 23 августа 13:10
Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии 13:06
В МИД обсудили ситуацию в Афганистане с послом США 13:03
В России разработали всепогодную платформу для посадки дронов 12:59
Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили водой более 200 семей 12:51
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей 12:44
В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет 12:42
Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию 12:37
В Анапе для оттока воды за ночь снесли торговые павильоны 12:35
Бизнесмену Борису Шпигелю продлили содержание в СИЗО еще на три месяца 12:31
Джабаров: Судьбу Афганистана надо решать на уровне Совбеза ООН 12:30
"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2" 12:27
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

Житель Нижнего Тагила осужден за убийство годовалого сына

Текст: Екатерина Призова

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу об убийстве годовалого ребенка, совершенном в августе прошлого года.: Отец-рецидивист получил за совершенное преступление девять лет.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
В Тюмени нашли тело ребенка: предположительно, пропавшей девочки

- Вечером 20 августа подсудимый был дома с сыном 2019 года рождения в квартире на Первомайской. Он нанес ребенку многочисленные удары руками, в том числе по голове. Мальчик скончался на месте, после чего фигурант отнес его в другую комнату и ушел из дома, - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Все вскрылось после того, как забеспокоилась бабушка малыша: зять должен был привезти ей внука, но в назначенное время не явился.

- Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, недалеко от местного рынка. Мужчина и раньше был не в ладах с законом - имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Фигурант признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Приговором ему назначено девять лет колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям