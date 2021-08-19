Житель Нижнего Тагила осужден за убийство годовалого сына

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу об убийстве годовалого ребенка, совершенном в августе прошлого года.: Отец-рецидивист получил за совершенное преступление девять лет.

- Вечером 20 августа подсудимый был дома с сыном 2019 года рождения в квартире на Первомайской. Он нанес ребенку многочисленные удары руками, в том числе по голове. Мальчик скончался на месте, после чего фигурант отнес его в другую комнату и ушел из дома, - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Все вскрылось после того, как забеспокоилась бабушка малыша: зять должен был привезти ей внука, но в назначенное время не явился.

- Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, недалеко от местного рынка. Мужчина и раньше был не в ладах с законом - имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Фигурант признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Приговором ему назначено девять лет колонии строгого режима.