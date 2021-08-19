Ректоры ведущих университетов страны ищут ответ на самый горячий вопрос дня

Совет экспертов с ректорами вузов России, который состоялся в редакции "Российской газеты", начался с острого разговора. В Сети набирает подписи - уже почти 11 тысяч - петиция, главное требование которой - изменить правила приема в вузы. А конкретнее, сделать систему распределения бюджетных мест справедливой.

По мнению автора петиции, отмена второй волны зачислений, когда не попавшие в первый приказ абитуриенты могли претендовать на оставшиеся места в том же вузе или подать заявление в другой, превратила прием в подобие игры в покер. У многих абитуриентов не осталось шансов поступить хоть куда-то.

Так ли это? Как "починить" прием и точно ли нужен "ремонт"?

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ:

- Говорить о том, правильно ли было отменять вторую волну, пока рано: мы только-только подписали приказы о зачислении. Но отмечу: вторая волна тоже доставляла хлопот. До последнего дня ребята бегали из одного университета в другой, вузы до последнего не знали, кто к ним придет и придет ли. Сейчас нужен серьезный анализ ситуации, чтобы мы все вместе - вузы, родители, абитуриенты и минобрнауки - нашли оптимальное для всех решение.

У нас, конечно, тоже были ребята с неплохими баллами, которые не попали в первую и единственную волну. И мы сделали им большие скидки при оформлении контрактного обучения - до 60 процентов. Количество мест на платном отделении в этом году увеличили: было ясно, что ситуация действительно достаточно сложная. Абсолютное большинство молодых людей, не зачисленных на бюджет, могут воспользоваться нашим скидочным предложением и поступить.

Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров (в центре) считает, что вторая волна доставляла тоже много хлопот, поэтому не надо торопиться с окончательным приговором. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Нужен серьезный анализ ситуации, чтобы мы вместе - вузы, абитуриенты, родители и минобрнауки - нашли оптимальное решение

Денис Дмитриев, проректор по молодежной политике МФТИ:

- Мне кажется, все, кто хотел, в этом году в физтех попали. Да, мы действительно наблюдали некоторое замешательство абитуриентов. Многим было сложно принять единственно верное решение, и они до последнего не давали согласие на зачисление. Хотя в приемных комиссиях твердили: не откладывайте все на последний момент. В итоге во второй половине дня 11 августа - последнего дня подачи заявлений о согласии на зачисление - этих заявлений пришло, наверное, столько же, сколько за всю приемную кампанию целиком. Нужно проанализировать и поведение абитуриентов, и то, как отработали приемные комиссии университетов. Мне кажется, здесь нужны минимальные правки.

Дмитрий Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета:

- Не скрою, была неуверенность и у нас в том, как пройдет эта приемная кампания. Многие ребята, правда, до последнего откладывали подачу согласия на зачисление. В последний день была просто гигантская волна документов и большой объем работы у приемной комиссии. Но пока жалоб о том, что кто-то не смог поступить в университет, не было. В Томском политехе бюджетные места увеличились примерно на треть в этом году, и мы смогли все их закрыть. Думаю, об особенностях этого приема мы еще поговорим месяца через два. Но отмечу, большим подспорьем в новых правилах приема стала возможность выбрать предмет, ЕГЭ по которому нужно предъявлять при поступлении. Мы, например, начали принимать на многих специальностях физику или информатику на выбор абитуриента. И это значительно снизило градус тревоги.

Вузы могут объявить дополнительный прием, а абитуриенты - подать заявления на дополнительное зачисление

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета:

- Этот прием был уникальным по числу новинок для абитуриентов: и одна волна, и возможность выбора ЕГЭ, и резкое увеличение числа направлений, на которые можно подавать документы. До 10 заявлений в каждый из пяти вузов. Полсотни вариантов! Огромная свобода выбора. Поэтому так сложно было многим определиться с окончательным решением. Но ведь то же самое происходило и при двух волнах - также несли документы в последний из возможных дней. Поэтому одна волна - не самое узкое место. В два раза большее количество вузов от легализации правил приема для абитуриента вещь очевидная.

Справка РГ

Новый порядок приема в вузы был утвержден минобрнауки в 2020 году. Среди новинок - зачисление в два этапа: приоритетный (для олимпиадников, льготников и целевиков) и основной (для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ), который теперь состоит из одной волны. Также разрешено подавать документы на 10 направлений в каждом из пяти выбранных вузов, по некоторым направлениям можно выбрать, какой ЕГЭ сдавать и др.

Официально

В минобрнауки подтвердили: если абитуриент не зачислен в рамках основного конкурса, он вправе подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или участие в дополнительном приеме, если такой открыт в выбранном вузе. Дополнительное зачисление рекомендовано провести до конца августа, а дополнительный прием - до конца сентября.

Тем временем

На петицию уже отреагировали в Российском союзе ректоров. По словам президента РСР, ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего, он будет настаивать на пересмотре правил приема в вузы.

- Мы продолжим эту работу с минобрнауки по правилам приема, я, по крайней мере, буду отстаивать немножко другой способ, более щадящий, более подходящий для интересов абитуриентов, - заявил Садовничий журналистам.