Режиссер комедии "Маленький воин" рассказал о съемках фильма

Наше скудное на радости семейное кино обогатилось сильными игроками: фильм "Маленький воин" открывает нам и нового режиссера, и, возможно, нового, подающего надежды, актера.

…Школьник Витя Касаткин увлечен экзотичным для России видом вольной борьбы - японским сумо, которому в раннем детстве его учил отец. Но тот бросил семью и улетел в любимую Японию. И тогда Витя разработал далеко идущий план: он должен победить на юношеских соревнованиях, выиграть поездку на чемпионат в Токио и во что бы то ни стало отыскать там отца, вернуть его домой. У него теперь есть в жизни цель, а всем прочим можно пренебречь.

Режиссура фильма точна и уверенна, тем более - для дебютанта. Предельно уважительна к героям и к зрителям. Свободно оперирует всеми средствами классического кино от внятного нарратива до ироничной анимации. И максимально эффективна. За эволюцией упрямого Вити следишь неотрывно - за его комическим бунтом в зарегулированной школе, за его войной с мамиными ухажерами, а главное - за его упорными усилиями войти в священный круг бойцов сумо, куда ему доступ был закрыт за взрывной характер. Персонаж живой, достоверный, с твердыми убеждениями и прямо с улицы, но сколько же в нем бродит реальных драм, страстей и комплексов! Они нигде не декларируются - мы их чувствуем, им сочувствуем.

В этой роли тринадцатилетний Илья Сигалов, найденный режиссером в результате долгих поисков. Илья производит впечатление зрелой личности: он по-взрослому ощущает характер своего героя и, несмотря на звездный состав картины (Артем Быстров, Камиль Ларин, Максим Лагашкин, Анна Слю, Ян Цапник…), приковывает к себе внимание искренностью и глубиной переживаний, выражением глаз, интонациями голоса. Даже естественным процессом быстрого физического и интеллектуального взросления - попав в экстремальные обстоятельства, картина снималась долго, и парнишка успел подрасти на наших глазах.

А обстоятельства раскачивали фильм, как корабль в бурю, он был близок к гибели - но победил. И эти уверенные действия творческого экипажа, даже нанесенные штормом раны тоже вошли в художественную ткань картины, добавив ей достоверность и силу. Об этих обстоятельствах рассказывает герой дня - режиссер Илья Ермолов.

Почему вдруг сумо? Вид борьбы, у нас почти неизвестный.

Илья Ермолов: Автор идеи картины и ее сценария - Павел Руминов, а он из Владивостока, там Япония близко, и все японское очень популярно. Потом, правда, сценарий перерабатывался и дописывался - менялись обстоятельства жизни, нагрянула пандемия, и пришлось менять даже ход сюжета. Но сумо, естественно, остался.

Сумо в России - экзотика. Как удалось эту премудрость освоить вашим актерам?

Илья Ермолов: Задача непростая. Мы знали в России только два клуба, где профессионально занимаются этим видом борьбы, - федерации сумо в Москве и в Краснодаре. Стали с ними сотрудничать, но наступило время каникул, и к моменту съемок бойцы разъехались. И тут пришел на помощь чемпион Европы и мира по сумо Константин Абдула-заде - мы вместе с ним стали готовить актеров. Исполнителей главных ролей искали долго: расклеивали в школах объявления, и даже на улице, завидев тучных ребят, я подходил и предлагал попробоваться. Тем, кто приходили на пробы на главную роль, но не были утверждены, предложили участвовать в сценах соревнований. И за две недели превратили их в заядлых сумоистов.

Включая парня, который главный соперник героя, - Ивана?

Илья Ермолов: Это тиктокер и ютьюб-блогер Витек Трубачев из Ростова, и он сначала рассматривался на главную роль. Но потом мы все-таки остановились на кандидатуре Ильи Сигалова, который был очень закрепощен, но поработал с коучем и понемногу раскрылся. Для меня он стал своего рода открытием. Илье сейчас пятнадцать, а к началу съемок ему едва стукнуло тринадцать. Ведь все очень затянулось: мы должны были ехать в Японию снимать финальные сцены, но грянул коронавирус, и пришлось завершение этой истории сочинять заново.

Не расскажете, как было дело в первом варианте сценария?

Илья Ермолов: Мечта героя сбывалась, он летел в Японию, выходил там в финал, параллельно искал в Токио отца, и в эпизоде финального боя должна была случиться, мы надеялись, очень трогательная сцена его встречи с заблудшим отцом. С японской стороной уже все было оговорено, мы получили там полную поддержку. Но все планы сломала пандемия - Япония закрылась.

Мы лихорадочно искали выход и нашли партнеров в Казахстане, где очень заинтересовались проектом: "Снимайте у нас: казахи - те же японцы!". Но тут и Казахстан закрыл границы. Пришло предложение от монголов: "Мы вообще лидеры по сумо, снимайте у нас!". Но в Монголии вдруг началась вспышка бубонной чумы! А наши дети-актеры растут и заметно меняются, ждать нельзя - погибнет весь проект. Снимать Японию в Москве мы не хотели - подмена всегда видна на экране. И решили следовать за ходом реальной жизни. Так что концовка фильма теперь совсем другая - там появились и пандемия, и бубонная чума, и многое из того, что мы все пережили.

Мне кажется, это пошло картине на пользу: на экране видно, как ребята растут, становятся более зрелыми. И это становится главной темой - взросление, воспитание чувств, становление личности.

Илья Ермолов: Если изначально ставить перед собой задачу чему-то учить зрителей, ничего хорошего из такого кино не выйдет. Но если фильм будет восприниматься именно так - я этому только рад.

Справка "РГ"

Уроженец Елгавы (Латвия), Илья Ермолов по первому образованию преподаватель истории. Окончил Щепкинское училище, снимался в фильмах "Стальная бабочка", "Московский декамерон", "Орлова и Александров", "Частное пионерское", "Магомаев", сыграл главную роль в фильме "Москва, я терплю тебя". Работал в Московском театре юного зрителя. В качестве режиссера дебютировал короткометражной комедией "Худрук" с Юрием Стояновым - она была показана, в частности, на XII онлайн-фестивале "Дубль дв@". "Маленький воин" - его режиссерский дебют в полнометражном игровом кино.

Фильм "Маленький воин" можно смотреть онлайн на стрим-платформе KION.