Россиян будут кредитовать через банкоматы по биометрии

Новости

Греция борется с поджигателями 22:40
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 21:59
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:47
Дебют Месси за "ПСЖ" откладывается 21:44
Матч Россия - Хорватия смогут посетить не более 3000 человек 21:32
Более 50 сенаторов призвали Байдена эвакуировать афганских союзников 21:32
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати 21:29
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане 21:28
На коляску с годовалым ребенком в Москве упали стройматериалы 20:55
Фото: "Ельцин Центр" показал, как выглядел путч 1991 года изнутри 20:44
В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Александрой Куликовой 20:27
Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза 20:21
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
19.08.2021 22:25
Рубрика: Экономика

Россиян будут кредитовать через банкоматы по биометрии

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Два банка, входящих в топ-40 по активам, планируют дать возможность клиентам оформить кредит через банкомат по биометрическим данным. Об этом "Российской газете" рассказали представители кредитных организаций. Интерес клиентов к кредитам по биометрии будет зависеть от первого опыта банков. Ключевой вопрос, который предстоит решить банкам, - безопасность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банки ДОМ.РФ и "Зенит" планируют в перспективе предоставлять кредиты по биометрии через банкоматы, рассказали их представители "РГ". "Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок - II квартал 2022 года", - уточнил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. "Зенит", как сообщили его представители, также рассматривает такую возможность.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Россияне в июле взяли рекордное число кредитов наличными

По прогнозам Шитикова, в следующем году ряд банков запустит пилотные проекты в этом направлении. "Технически работа с банкоматом ничем не отличается от работы с любым другим устройством - та же защита данных, те же дистанционные каналы, основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, - переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов", - отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Еще одна очевидная техническая сложность - обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото, указал эксперт.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея отметил, что популярность кредитов по биометрии будет зависеть от результатов эксперимента. "Если он приведет к реальному притоку клиентов, другие банки могут принять эту практику, - считает аналитик. - Но крупнейшие банки уже активно используют биометрию в разных продуктах, поэтому, скорее всего, они могут быстро адаптировать инновацию".

Впрочем, по словам Кривошеи, пока клиенты все же предпочитают более традиционные каналы - визит в отделение или подача заявки на кредит через мобильное приложение. "Каких-то оснований полагать, что биометрия вытеснит эти каналы получения кредитов, нет, но с учетом растущих инициатив по созданию единого цифрового профиля и усилению цифровизации во всех областях в целом инициатива может иметь успех в ближайшее время", - уверен Кривошея.

Кредитование через биометрию может столкнуться с очевидной проблемой - нежеланием людей ее сдавать

Далеко не все люди готовы делиться персональными данными, добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "У любого клиента неминуемо возникнут важные вопросы, как именно будет использоваться банками его биометрия, - указал зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. - Клиенту еще придется сдавать биометрию, а это лишние хлопоты. Если же банки упростят проект и позволят использовать биометрию как единственный инструмент идентификации, то это может пагубно повлиять на процедуру выдачи кредита в части безопасности".

Емелин не исключает, что клиентов банков будут ловить у банкоматов или приводить к ним, чтобы оформить кредит. В этих условиях еще большую важность приобретает закрепление права отказа клиента от дистанционных услуг, добавил он.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Сборная России с победы стартовала на домашнем ЧМ-2021 по пляжному футболу
"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии