Россияне оценили помощь волонтеров во время эпидемии COVID-19

В волонтерской акции "Мы вместе", направленной на помощь во время эпидемии пожилым, больным, медицинским работникам, участвовало 188 тысяч человек или 6% взрослого населения России. При этом 83% граждан не хотят, чтобы общероссийский благотворительный проект в стране завершился. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ. В опросе приняли участие более 2000 респондентов из разных регионов страны.

Акция "Мы вместе" была запущена в 2020 году во время противоэпидемических ограничений, когда многие люди были вынуждены оставаться дома в самоизоляции. Волонтеры покупали продукты и лекарства для пожилых и малоимущих, помогали иными товарами и услугами, жертвовали денежные средства.

О проекте россияне преимущественно узнавали из федеральных (55%) и местных (31%) СМИ. Каждый четвертый (26%) узнавал ее из публикаций новостных интернет-сайтов, примерно столько же (27%) - из социальных сетей. 16% слышали от других людей и в меньшей степени (3%) посещали сайт акции.

Готовность стать участником "Мы вместе" в будущем выразила почти половина (48%) участников опроса.

"Люди видят реальные действия волонтеров во время эпидемии - 42% опрошенных считают, что именно волонтеры чаще всего помогают людям, оказавшимся на самоизоляции. Только помощь родных и близких россияне отмечают чаще, чем волонтерскую, остальные общественные институты от них отстают", - рассказала "РГ" директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. - Три четверти волонтеров (73%) готовы участвовать в акции в дальнейшем".

Результативность благотворительного проекта высоко оценил каждый второй участник опроса, согласившись, что волонтерская помощь помогла в значительной мере справиться с последствиями коронавирусной инфекции. У каждого четвертого (25%) оценка ниже: позволил в незначительной мере, но тем не менее все равно помог.

За продолжение акции выступило абсолютное большинство опрошенных - 83%.