Российские банки с начала года увеличили прибыль в два раза

Российские банки за семь месяцев 2021 года получили 1,428 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,9 раза выше результата за аналогичный период 2020 года (761 млрд рублей). Это следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

ЦБ отмечает, что на рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Если не случится непредвиденных событий, прибыль сектора по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше, считает регулятор.

До этого Банк России в июне повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год - до около 2 трлн рублей с 1,5-1,7 трлн рублей ранее.