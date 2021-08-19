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19.08.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Турпоток из России на люксовые курорты побил рекорды

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
Российские туристы в условиях ограниченного предложения зарубежных туров устремились на открытые люксовые курорты. На Мальдивских островах за первое полугодие отдохнуло почти 125 тысяч россиян, тогда как за аналогичный период допандемийного 2019 года было только 43 тысячи, сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные местного министерства туризма.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

С такими показателями Россия заняла долю в 24,4% в общем иностранном турпотоке на Мальдивах и вышла на первое место. Второе место занимает Индия (17,6%), на третьем - Германия (5,5%).

Фото: EPA
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Раньше Мальдивы были востребованы осенью и зимой. Но в этом году туропоток из России на экзотические острова рос даже летом, отмечают аналитики.

По итогам года поток российских туристов на Мальдивы может достичь 300 тысяч, что станет абсолютным рекордом. Такие показатели характерны для массовых направлений.

Свою роль в популярности Мальдив сыграли прямые рейсы. Россия возобновила их в сентябре прошлого года. Билет в одну сторону стоит около 20 тысяч рублей.

Мальдивы вообще одно из самых дорогих зарубежных направлений. Туры на 10 дней в отель "пять звезд" с завтраками сейчас стоят от 400 тысяч рублей на двоих, а VIP-туры - до 26 млн рублей.

Турпоток на другой дорогой курорт - Сейшелы - вырос по сравнению с 2019 годом в 1,8 раза. В первом полугодии острова посетили почти 12 тысяч российских туристов, что составляет 23% от всего турпотока. На втором месте ОАЭ, на третьем - Израиль.

По прогнозам туроператоров, по итогам 2021 года на Сейшелах может побывать до 25 тысяч россиян. Стоимость туров на 10 дней стартует от 270 тысяч рублей на двоих.

Экономика Туризм

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