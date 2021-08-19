Российский робот начал работать в торговом центре Бразилии

Российский робот начал работать в одном из крупнейших бразильских торговых центров, Patio Paulista, на главной улице Сан-Паулу и уже успел пообщаться с более чем тремя тысячами человек. Об этом РИА Новости сообщил директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Задача робота - проведение интерактивного шоу для посетителей. Кроме того, робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей. Делает он это на "бразильском" португальском.

Это не единственный робот компании, который трудится в торговом центре: в июле стало известно, что крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на нескольких языках. Еще один Промобот также в июле начал работать в базирующейся в Берлине компании Security-Robotics. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, охрана правопорядка, а также консультирования посетителей

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Промобот можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.