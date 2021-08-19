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19.08.2021 20:55
Рубрика: Экономика

Росстат фиксирует рост задолженности по зарплате

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
В России начали расти долги по зарплате. Как сообщает Росстат, на 1 августа 2021 года задолженность составила более 1,5 млрд рублей. За месяц она увеличилась более чем на 26 млн (1,8%).
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Из общего долга почти 580 млн (37,7%) - это невыплаченная зарплата с начала 2021 года. Еще более 260 млн рублей (17,0%) - долги, сохраняющиеся с 2020 года. Почти 697 млн рублей (45,3%) - тянутся еще с 2019 года.

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Больше всего работодатели задолжали сотрудникам обрабатывающих производств (38,3% в структуре общего долга), строителям (23%) и работникам транспортной сферы (15,6%). Также есть задолженность по зарплате в таких сферах, как сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, что главная причина роста задолженности по зарплате летом - необходимость выплаты отпускных. Кроме того, на ситуацию влияет пандемия, ограничивающая некоторые виды деятельности. "Отдельно стоит проблема предыдущих накопленных долгов перед поставщиками сырья и комплектующих, которые надо отдавать. Однако рост задолженности по заработной плате в масштабах страны пока незначителен", - отмечает эксперт.

"На существование задолженности в наибольшей степени влияет несколько факторов: достаточно мягкое законодательство, низкая социальная ответственность и поведение самих работников. Даже после введения уголовной ответственности ситуация существенно не изменилась. Работнику законодательно сложно отстаивать свое право на получение заслуженного заработка: можно только после определенного срока уведомить письменно работодателя о приостановке работы, подать иск в суд. Но люди очень неохотно идут на такие меры - надеются до последнего, что ситуация вот-вот выправится и деньги им выдадут", - считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец.

Из общего долга перед работниками почти 580 миллионов рублей - это невыплаченная зарплата с начала нынешнего года. Еще 260 миллионов - долг с 2020 года

Она подчеркивает: если работодатель перестал платить, то стоит активно выражать свою позицию. "В западных странах происходит так: если в установленную дату работник не получил заработную плату, то на следующий день он не выходит на работу. Зачастую руководители и собственники считают, что ничего страшного не произойдет, если в непростых условиях в приоритете будет не выплата заработной платы, а, например, погашение кредита. Сами работники плохо отстаивают свои права и особенно страдают там, где нет или слабые профсоюзы. Только коллективно можно эффективно повлиять на работодателя и заставить рассчитываться по долгам. Но все-таки при наличии такой негативной практики для искоренения этого явления важно внести изменения в законы, чтобы работнику не ставили прогул за невыход на работу при невыплате заработной платы", - констатировала эксперт.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

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